Президент Ворсклы: Санкции СНБО против меня абсолютно незаконны и противоречат Конституции

Почетный президент "Ворсклы" Константин Жеваго прокомментировал санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

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Напомним, что решение СНБО о наложении на Жеваго санкций бессрочно лишило его права на пользование и распоряжение активами и государственными наградами. Также он получил запрет участвовать в приватизации, арендовать государственное имущество, увеличивать уставный капитал предприятий.

– Больше месяца вы под санкциями СНБО. Какое их влияние вы на себе ощутили?

– В первую очередь страдают предприятия, где я и моя семья являются акционерами. Например, для Ferrexpo заблокировали возврат НДС. Последний раз этой компании блокировали НДС во времена (президента Виктора) Януковича.

Фактически выручку компании обложили дополнительным налогом в 20%. Вместе с другими налогами это создает сложную финансовую ситуацию. Если это не исправится, Ferrexpo будет вынуждена сократить производство на 3-5 млн т в год. Это также ударит по "Укрзалізниці", которая не досчитается $50-70 млн дохода за перевозку нашей продукции.

Сокращение производства приведет к увольнениям. Пострадают местные и государственный бюджеты. Только полтавский областной бюджет потеряет минимум 120 млн грн НДФЛ в год.

Хочу подчеркнуть, что санкции абсолютно незаконны и противоречат украинской Конституции – нельзя вводить санкции против гражданина собственной страны. Единственное исключение – гражданин признан судом террористом. Ни одного такого судебного решения против меня нет. Я не понимаю, почему против меня ввели санкции, никаких разъяснений я не получил. Люди, которые принимают подобные решения, либо мошенники, либо некомпетентны. Я больше склоняюсь ко второму варианту.

Уверен, что эти санкции будут отменены либо украинским судом, либо я буду вынужден пойти в ЕСПЧ, – заявил Жеваго.