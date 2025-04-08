Футболист Руха: Заждалась этого результата. Ветер и снег мешали показать наилучшую игру

Защитник "Руха" Ростислав Лях поделился мыслями о победе над "Колосом".

"Очень трудная, но хорошая игра – приятно побеждать. В раздевалке были очень положительные эмоции, ведь команда заждалась этого результата. Мы тяжело работали и наконец у нас все получилось, поэтому все довольны. Это очень приятно.

После матча тренерский штаб поблагодарил нас за игру. Было непросто, ведь погода вносила свои коррективы и нам противостоял непростой соперник. Мы знали, что "Колос" это хорошая команда с качественной физической подготовкой и будет тяжело с ними играть. Впрочем, мы провели хороший матч несмотря на то, что ветер и снег мешали нам показать свою наилучшую игру”.