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Футболист Руха: Заждалась этого результата. Ветер и снег мешали показать наилучшую игру
Львовская команда набрала 3 балла
Фото: Рух
Защитник "Руха" Ростислав Лях поделился мыслями о победе над "Колосом".
"Очень трудная, но хорошая игра – приятно побеждать. В раздевалке были очень положительные эмоции, ведь команда заждалась этого результата. Мы тяжело работали и наконец у нас все получилось, поэтому все довольны. Это очень приятно.
После матча тренерский штаб поблагодарил нас за игру. Было непросто, ведь погода вносила свои коррективы и нам противостоял непростой соперник. Мы знали, что "Колос" это хорошая команда с качественной физической подготовкой и будет тяжело с ними играть. Впрочем, мы провели хороший матч несмотря на то, что ветер и снег мешали нам показать свою наилучшую игру”.
"Самым важным для нас было заработать 3 очка и "Рух" смог их добыть. Отсутствие побед давило на команду, это было психологически непросто. Но мы забили гол, победили, поэтому это хорошо повлияет на наше эмоциональное состояние. Надеюсь, дальше команда будет забивать чаще и радовать болельщиков хорошими результатами”, – отметил футболист.
Лях в текущем чемпионате отыграл 10 матчей.
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