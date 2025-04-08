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Вернидуб: Трудно сказать, что будет дальше. Главная задача – довести чемпионат до конца
Несколько футболистов могут летом покинуть команду
Фото: ФК Кривбас
Юрий Вернидуб – о кадровой ситуации и выезде в Александрию.
"Есть 6-7 ребят у которых заканчиваются контракты и они пока их не продлили. Будем работать. Даже на игре с "Александрией" у нас 19 футболистов, из них 10 на поле и вратарь. В заявке – 22, еще минус два вратаря – остается еще 9 футболистов. 3 украинца и 6 иностранцев.
Правила никто не отменял, здесь нужно не переборщить и не сделать ставку на иностранцев, чтобы потом не страдать и думать, где брать украинцев. Возможно, будем делать акцент на нашу академию, наших воспитанников – Шевченко, Каменский. Многих ребят берем с дубля на тренировку, смотрим на них. Всем даем шанс. Мне сложно сказать, что будет дальше, ведь вы видите ситуацию в Кривом Роге, других городах Украины. Главная задача – довести этот чемпионат до конца”.
"Мы выехали в Александрию в 8:45. Насколько я знаю, здесь нет отелей, где можно разместить команду. Такая же ситуация у наших соперников, которые приезжают к нам, ведь в Кривом Роге нет отелей, к сожалению. Хотя их было очень много. Поэтому команды вынуждены ночевать в Кропивницком. Сейчас всем тяжело, все в равных условиях.
Что касается погоды, в субботу мы тренировались и была хорошая погода, в воскресенье утром – холоднее, это середина весны, мы должны быть готовы к погодным переменам. Но это не то, что я хочу говорить. Нет, погода нам не помешала. Мы были в равных условиях с "Александрией". Единственное, они играли дома”, – рассказал специалист.
В субботу криворожская команда будет принимать "Динамо".
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