Вернидуб: Трудно сказать, что будет дальше. Главная задача – довести чемпионат до конца

Юрий Вернидуб – о кадровой ситуации и выезде в Александрию.

"Есть 6-7 ребят у которых заканчиваются контракты и они пока их не продлили. Будем работать. Даже на игре с "Александрией" у нас 19 футболистов, из них 10 на поле и вратарь. В заявке – 22, еще минус два вратаря – остается еще 9 футболистов. 3 украинца и 6 иностранцев.

Правила никто не отменял, здесь нужно не переборщить и не сделать ставку на иностранцев, чтобы потом не страдать и думать, где брать украинцев. Возможно, будем делать акцент на нашу академию, наших воспитанников – Шевченко, Каменский. Многих ребят берем с дубля на тренировку, смотрим на них. Всем даем шанс. Мне сложно сказать, что будет дальше, ведь вы видите ситуацию в Кривом Роге, других городах Украины. Главная задача – довести этот чемпионат до конца”.