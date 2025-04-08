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Рыбалка: Александрийцев не нужно списывать. Думаю, Динамо больше смотрит на них, а не на Шахтер
Горожане ближе к первому месту, чем горняки
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Бывший хавбек "Динамо" Сергей Рыбалка высказался о борьбе за чемпионство в Премьер-лиге.
"Как бывшему игроку "Динамо" мне хотелось бы, чтобы киевляне стали чемпионами. Но и как бывший игрок "Александрии" тоже могу сказать, что они заслуживают. "Динамо" с "Шахтером" еще будут играть между собой, но александрийцев тоже не нужно списывать. Они добавляют от матча к матчу. "Александрия" сейчас показывает футбол, думаю, "Динамо" больше смотрит на нее, а не на "Шахтер". Александрийцы показывают очень сбалансированный футбол”, – заявил Сергей.
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Рыбалка выступал в составе "горожан" с 2021 по 2023 год, а столичный клуб покинул в 2018-м.
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