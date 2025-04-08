Рыбалка: Александрийцев не нужно списывать. Думаю, Динамо больше смотрит на них, а не на Шахтер

Бывший хавбек "Динамо" Сергей Рыбалка высказался о борьбе за чемпионство в Премьер-лиге.

"Как бывшему игроку "Динамо" мне хотелось бы, чтобы киевляне стали чемпионами. Но и как бывший игрок "Александрии" тоже могу сказать, что они заслуживают. "Динамо" с "Шахтером" еще будут играть между собой, но александрийцев тоже не нужно списывать. Они добавляют от матча к матчу. "Александрия" сейчас показывает футбол, думаю, "Динамо" больше смотрит на нее, а не на "Шахтер". Александрийцы показывают очень сбалансированный футбол”, – заявил Сергей.