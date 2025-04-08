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"Почему это повторяется уже неоднократно?": Лупашко возмущен решениями арбитра
Наставник отметил, что подобное случается уже не в первый раз
fckarpaty.org.ua
Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко прокомментировал эпизод в конце матча 23-го тура УПЛ с "Полесьем" (1:1).
– На чем основывался ваш диалог с главным арбитром?
– На пенальти и не пенальти.
– Вы имеете в виду момент Невеса?
– Думаю, что вы понимаете, о чем мы говорим. Почему в первом моменте судья смотрит ВАР, а во втором даже не пытается этого делать? Почему это повторяется уже не один раз?
– Вам отвечали?
– Да. Говорят, что Невес бьет по воротам, вратарь бьет ему в голову, но это не влияет на эпизод. Ладно, не влияет. Значит, можно ударить? Как не влияет? Он бьет, в него влетают. Человек координацию не теряет, когда бьет по воротам? Он может двигаться дальше, – сказал Лупашко.
"Львы" не удержали минимальное преимущество, пропустив в конце основного времени.
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