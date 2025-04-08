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"Абсолютно против логики игры": Ашур – о развитии событий в матче с Карпатами
Тренер считает, что стая заслуживала на большее
polissyafc.com
Имад Ашур разочарован утратой голевых моментов.
"Результат первого тайма, может, закономерен, второго тайма и игры в общем – я бы не сказал. По моему мнению, гол, который мы пропустили, абсолютно против логики игры, которая происходила во втором тайме. Но иногда искать логику в неопределенном абсолютно не стоит. Слишком много эпизодов мы сегодня потеряли во втором тайме. Именно тогда, когда мы их создавали, мы получили этот гол”.
"Кажется, это был первый точный удар, и они его использовали, а мы создавали и из игры не смогли использовать, к сожалению, хотя их было немало. Мы много раз заставляли соперника ошибаться. Нам не хватало только заключительного прикосновения", – отметил Ашур.
В воскресенье "волки" поедут к "Ворскле".
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