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"Абсолютно против логики игры": Ашур – о развитии событий в матче с Карпатами

Премьер-лига
Обновлено

Тренер считает, что стая заслуживала на большее

"Абсолютно против логики игры": Ашур – о развитии событий в матче с Карпатами

polissyafc.com

Новина українською

Имад Ашур разочарован утратой голевых моментов.

"Результат первого тайма, может, закономерен, второго тайма и игры в общем – я бы не сказал. По моему мнению, гол, который мы пропустили, абсолютно против логики игры, которая происходила во втором тайме. Но иногда искать логику в неопределенном абсолютно не стоит. Слишком много эпизодов мы сегодня потеряли во втором тайме. Именно тогда, когда мы их создавали, мы получили этот гол”.

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"Кажется, это был первый точный удар, и они его использовали, а мы создавали и из игры не смогли использовать, к сожалению, хотя их было немало. Мы много раз заставляли соперника ошибаться. Нам не хватало только заключительного прикосновения", – отметил Ашур.

В воскресенье "волки" поедут к "Ворскле".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
08.04.2025 в 06:02
Счет мог быть в пользу любой команды по такой игре.Не надо здесь выдумывать разную ересь.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
08.04.2025 в 06:02
Счет мог быть в пользу любой команды по такой игре.Не надо здесь выдумывать разную ересь.
Ответить
0
0

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