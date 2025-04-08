"Абсолютно против логики игры": Ашур – о развитии событий в матче с Карпатами

Имад Ашур разочарован утратой голевых моментов.

"Результат первого тайма, может, закономерен, второго тайма и игры в общем – я бы не сказал. По моему мнению, гол, который мы пропустили, абсолютно против логики игры, которая происходила во втором тайме. Но иногда искать логику в неопределенном абсолютно не стоит. Слишком много эпизодов мы сегодня потеряли во втором тайме. Именно тогда, когда мы их создавали, мы получили этот гол”.