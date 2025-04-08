"Большое уважение": Пушич в восторге от увиденного на матчах Шахтера

Марино Пушич ответил на вопросы журналистов после разгрома "Вереса".

[Эмоциональное празднование Кевина, которое могло привести к травме] "Когда игрок счастлив – это замечательно, надо за него радоваться. Он забил прекрасный гол после хорошей атаки и был очень счастлив, поэтому ему хотелось это отпраздновать. Я считаю, Кевин сейчас очень добросовестно поработал для команды – и не только из-за забитого гола. В определенный момент было достаточно одного взгляда в его глаза, чтобы понять: пора делать замену. Он проделал свою работу. Но если игрок счастлив – он счастлив, и это нужно праздновать. Это способ выразить эмоции, я люблю видеть эмоции. Надеюсь, с ним ничего серьезного”.

"Думаете, у нас есть домашние игры? Нет, у нас нет домашних игр. "Шахтер" всегда играет на выезде, к сожалению. И хотя это хороший стадион, небольшой, уютный, мы не можем назвать его домом. Обычно наши домашние игры проходят во Львове. Если можно их назвать домашними, но мы их назвать домашними.

Должен сказать, я уже здесь более полутора лет, привык играть все игры, как выездные. Но что мне очень нравится, так это то, что, где бы мы ни играли так называемые домашние матчи, мы видим много болельщиков "Шахтера". Я очень уважаю этих людей, которые приходят на наши игры везде: на "Арене Львов", "Левом Берегу", на других стадионах. Большое уважение. В таких обстоятельствах, не имея собственного стадиона, они все равно приходят поддержать команду. Благодарю вас!”, – заявил специалист.