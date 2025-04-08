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Карабин: Колос не удивил. У Руха было еще несколько хороших моментов
Пока что коллективу голы даются тяжело
Фото: ФК Рух
Послематчевой комментарий автора победного гола "Руха" в ворота "Колоса" Ярослава Карабина.
"Это была сложная игра, но мы боролись до конца и одержали такую желанную победу. Все довольны этим результатом. Рад, что удалось помочь команде победить. Надеюсь, что смогу продолжить забивать голы и в следующих играх".
"Колос" особо не удивил, ведь мы качественно подготовились к этому матчу. Ковалевцы сыграли так, как об этом говорил наш тренерский штаб. "Рух" имел еще несколько хороших шансов, чтобы увеличить свое преимущество, но команде хватило для победы и одного гола", – подчеркнул футболист.
Нападающий "желто-черных" забил 6-й гол в этом сезоне.
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