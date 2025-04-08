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Карабин: Колос не удивил. У Руха было еще несколько хороших моментов

Премьер-лига

Пока что коллективу голы даются тяжело

Карабин: Колос не удивил. У Руха было еще несколько хороших моментов

Фото: ФК Рух

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Послематчевой комментарий автора победного гола "Руха" в ворота "Колоса" Ярослава Карабина.

"Это была сложная игра, но мы боролись до конца и одержали такую ​​желанную победу. Все довольны этим результатом. Рад, что удалось помочь команде победить. Надеюсь, что смогу продолжить забивать голы и в следующих играх".

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"Колос" особо не удивил, ведь мы качественно подготовились к этому матчу. Ковалевцы сыграли так, как об этом говорил наш тренерский штаб. "Рух" имел еще несколько хороших шансов, чтобы увеличить свое преимущество, но команде хватило для победы и одного гола", – подчеркнул футболист.

Нападающий "желто-черных" забил 6-й гол в этом сезоне.

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Рух (Львов) Ярослав Карабин
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Источник:
Рух
Опубликовал: Александр Симченко
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