Карабин: Колос не удивил. У Руха было еще несколько хороших моментов

Послематчевой комментарий автора победного гола "Руха" в ворота "Колоса" Ярослава Карабина.

"Это была сложная игра, но мы боролись до конца и одержали такую ​​желанную победу. Все довольны этим результатом. Рад, что удалось помочь команде победить. Надеюсь, что смогу продолжить забивать голы и в следующих играх".

"Колос" особо не удивил, ведь мы качественно подготовились к этому матчу. Ковалевцы сыграли так, как об этом говорил наш тренерский штаб. "Рух" имел еще несколько хороших шансов, чтобы увеличить свое преимущество, но команде хватило для победы и одного гола", – подчеркнул футболист.