Романчук: Как минимум, должны были забрать одно очко. У нас были моменты, даже больше, чем у Александрии

Защитник криворожского "Кривбасса" Александр Романчук – о выездном матче против "Александрии".

"Мы максимально старались выкладываться в каждом моменте, играли надежно в обороне, старались выходить в атаку и давить на соперника. Но это игра, это футбол. Как минимум, должны были забрать одно очко.

Не хватило остроты впереди, соответственно, не хватило гола. В штрафной нужно быть более хладнокровным и реализовывать свои моменты, доводить их до логического завершения. На мой взгляд, у нас были хорошие моменты, даже больше, чем у команды соперника, особенно в первом тайме”.