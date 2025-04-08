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Романчук: Как минимум, должны были забрать одно очко. У нас были моменты, даже больше, чем у Александрии

Премьер-лига

Футболист разочарован результатом

Романчук: Как минимум, должны были забрать одно очко. У нас были моменты, даже больше, чем у Александрии

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Защитник криворожского "Кривбасса" Александр Романчук – о выездном матче против "Александрии".

"Мы максимально старались выкладываться в каждом моменте, играли надежно в обороне, старались выходить в атаку и давить на соперника. Но это игра, это футбол. Как минимум, должны были забрать одно очко.

Не хватило остроты впереди, соответственно, не хватило гола. В штрафной нужно быть более хладнокровным и реализовывать свои моменты, доводить их до логического завершения. На мой взгляд, у нас были хорошие моменты, даже больше, чем у команды соперника, особенно в первом тайме”.

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"Нам говорили перед игрой, что на игре будут наши болельщики. Мы вышли и действительно была крутая поддержка, мы это чувствовали и это нас мотивировало. Поэтому мы старались, ребята выкладывались, просто был не наш день. Это не оправдание, конечно, нам нужно было больше работать и давить", – заявил футболист.

Александр провел 18-й поединок в текущем первенстве.

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Александр Романчук Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Симченко
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