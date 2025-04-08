"Люди писали, что меня нужно убить". Бойко вспомнил жуткое столкновение с Гусевым

Бывший вратарь "Днепра" и ряда других украинских команд Денис Бойко вспомнил жуткое столкновение с Олегом Гусевым в матче против киевского "Динамо" в марте 2014 года.

"Когда играешь в футбол, может произойти все, что угодно. Моя совесть чиста, я ничего намеренно не делал. Кто-то это понимает, но хватало и тех, кто вылил на меня огромные объемы хейта. Было много разговоров, которые психологически на меня сильно давили. Грязь и угрозы лились на меня тонами. Люди не стеснялись писать, что меня надо убить, чтобы оглядывался на улицах, чтобы к машине не ходил, потому что ее сожгут, а мне перебьют ноги и отобьют голову. Семью тоже советовали хоронить. Было непросто.

Однако самое сложное было в перерыве того матча, в раздевалке. Столкновение произошло в конце первого тайма. Я сел и начал осознавать, что произошло. Потом пересматривал этот момент. С видео видно, что я зацепил Олега по касательной. Однако и я, и Гусев неслись на такой скорости, что этого касания было достаточно. Это было словно ДТП на футбольном поле. Во время игры я даже ничего не почувствовал - побежал дальше, начал вводить мяч в игру. И вот сижу я на скамейке в раздевалке, понимаю, что человек мог погибнуть. У меня был шок. Ко мне подошел Хуанде Рамос, начал кричать. С его стороны это было психологическое действие. Он понимал, что впереди второй тайм, что играем с "Динамо" и в таком состоянии я команде не помощник. "Я тебя меняю!" - говорит тренер.

Я был в прострации, сидел, держался за голову, ни о чем другом, кроме того эпизода, не думал. Я об этом до сих пор никому не говорил. Потом подошли некоторые ребята из команды. Со словами: "Соберись, ты нам нужен". После того подошел к Рамосу и сказал, что готов играть. Он видел, что я опустошен, два раза хлопнул ладонью по щекам, сказал: "Соберись! Очень важно, чтобы ты вошел в игру с первых минут второго тайма и помог нам выиграть этот матч".

В итоге мы победили 2:0. Мне было действительно тяжело психологически, момент со столкновением постоянно был перед глазами. Но ребята и Хуанде Рамос действительно помогли. А после того уже было спокойнее. Комплексов, на которые вы намекали, не появилось. Играл так же, как и до того. Единственным минусом был страшный хейт. Который усилился, когда через один матч, когда мы играли в Ужгороде с "Говерлой", вспыхнул с новой силой. Тогда столкнулся с Кристианом Оросом, румына тоже заменили", - рассказал Бойко для Sport.ua.