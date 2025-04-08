Костышин о поражении от Руха: Ничья была бы закономерной

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал поражение от "Руха" (0:1) в матче 23-го тура УПЛ.

"В конце игры спрашивал арбитра, почему такое решение на последних секундах. Он ответил: "Спорный мяч". Я говорил - так мы же атаковали, как отдали спорный мяч сопернику? Вот такая трактовка.

Откровенно, ничейный счет был бы закономерным. Была такая вязкая игра, по такой погоде. "Рух" преобладал в первом тайме, мы во втором. Ветер давал пользу как одной команде, так и другой. Мы были в равных условиях.

Я очень доволен командой, даже после сегодняшней игры. Команда меняется, то что я хочу видеть - на переключениях, быстрый отбор мяча. Да, было трудно играть против "Руха" в таком русле, потому что команда играет в вертикальный футбол. И не создает много условий, чтобы сразу мяч у них отбирали, где-то от простоты, и этих условий очень мало. Но мы стараемся меняться, чтобы наша команда была более динамичной.

Замены после перерыва по разному сыграли. Владою еще не в том состоянии, чтобы прибавить, а Алексей Сидоров вышел довольно таки неплохо. Вообще, счастье нужно заработать. Только трудом можно заслужить фарт в свою пользу. В раздевалке поблагодарили ребят, и сказали, чтобы они выходили с высоко поднятой головой. Это футбол, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, но по отношению к ним нет никаких претензий", - сказал Костышин.