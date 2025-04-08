  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент Левого Берега: Деньги за аренду стадиона не решают вопросы клуба
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Левого Берега: Деньги за аренду стадиона не решают вопросы клуба

Премьер-лига

Доходы от аренды стадиона минимальны

Президент Левого Берега: Деньги за аренду стадиона не решают вопросы клуба

Фото: ФК Лівий Берег

Новина українською

Президент "Левого Берега" Николай Лавренко рассказал, что аренда стадиона приносит клубу небольшую прибыль.

Деньги, что вы получаете от других клубов за аренду стадиона. Какую часть бюджета клуба они составляют? Это ощутимая часть?

– Это смешно.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Это больше социальные акции?

– Нет, она есть. Это средняя сумма, которая платится за аренду сооружений. Есть рыночная цена, с некоторыми клубами мы договариваемся. Есть также какие-то дополнительные условия и тому подобное. Эти деньги не решают какие-то вопросы.

Как можно заработать, если мы 12 дней включали подогрев? Перед матчем "Шахтера" с "Вересом" мы включили подогрев, потому что возле второй трибуны у нас есть проблема. Вы представляете, сколько сегодня стоит содержание газона? Я уже не говорю обо всей инфраструктуре.

Из тех средств, которые платят за аренду, надо заплатить пожарным, скорой, стюардам. Всем нужно заплатить, потому что клубы платят аренду, а мы должны их обеспечить. 30 процентов нужно заплатить организациям, которые приходят, стюардам, – сказал Лавренко для ПРОФУТБОЛ Digital.

Читайте такжеНадо пережить этот год. Президент Левого Берега анонсировал на лето серьезные изменения
По теме
yellow-arrow
Хавбек Динамо: Если все команды ездили играть в Кривой Рог, то и мы должны
yellow-arrow
"Еще много всего впереди". Лидер Карпат рассмотрел вариант с натурализацией
yellow-arrow
Костышин о поражении от Руха: Ничья была бы закономерной
Николай Лавренко Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
старий фан (Рівне)
08.04.2025 в 09:33
Оренда має покривати всі витрати плюс рентабельність - хіба ні? Якщо Лавренко підписує якісь ліві оренди, то хто йому лікар.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
старий фан (Рівне)
08.04.2025 в 09:33
Оренда має покривати всі витрати плюс рентабельність - хіба ні? Якщо Лавренко підписує якісь ліві оренди, то хто йому лікар.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости