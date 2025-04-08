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Президент Левого Берега: Деньги за аренду стадиона не решают вопросы клуба
Доходы от аренды стадиона минимальны
Фото: ФК Лівий Берег
Президент "Левого Берега" Николай Лавренко рассказал, что аренда стадиона приносит клубу небольшую прибыль.
– Деньги, что вы получаете от других клубов за аренду стадиона. Какую часть бюджета клуба они составляют? Это ощутимая часть?
– Это смешно.
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– Это больше социальные акции?
– Нет, она есть. Это средняя сумма, которая платится за аренду сооружений. Есть рыночная цена, с некоторыми клубами мы договариваемся. Есть также какие-то дополнительные условия и тому подобное. Эти деньги не решают какие-то вопросы.
Как можно заработать, если мы 12 дней включали подогрев? Перед матчем "Шахтера" с "Вересом" мы включили подогрев, потому что возле второй трибуны у нас есть проблема. Вы представляете, сколько сегодня стоит содержание газона? Я уже не говорю обо всей инфраструктуре.
Из тех средств, которые платят за аренду, надо заплатить пожарным, скорой, стюардам. Всем нужно заплатить, потому что клубы платят аренду, а мы должны их обеспечить. 30 процентов нужно заплатить организациям, которые приходят, стюардам, – сказал Лавренко для ПРОФУТБОЛ Digital.
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