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"Еще много всего впереди". Лидер Карпат рассмотрел вариант с натурализацией
Определенности еще нет
Карпати
Бразильский полузащитник львовских "Карпат" Бруниньо ответил на вопрос относительно возможного получения гражданства Украины.
- В истории сборной Украины были Эдмар, Марлос и Мораес. Ты рассматриваешь такой вариант в своей карьере? А относительно своих земляков в "Карпатах" что скажешь, ведь тот же Педросу имеет украинские корни?
- Я здесь меньше года. Еще много всего впереди. А что касается Жана, то он - игрок высокого класса, и я считаю, что он мог бы во многом помочь сборной Украины в будущем.
Напомним, Бруниньо выступает за «Карпаты» на правах аренды с сентября 2024 года.
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