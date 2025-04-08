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"Еще много всего впереди". Лидер Карпат рассмотрел вариант с натурализацией

Премьер-лига

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"Еще много всего впереди". Лидер Карпат рассмотрел вариант с натурализацией

Карпати

Новина українською

Бразильский полузащитник львовских "Карпат" Бруниньо ответил на вопрос относительно возможного получения гражданства Украины.

- В истории сборной Украины были Эдмар, Марлос и Мораес. Ты рассматриваешь такой вариант в своей карьере? А относительно своих земляков в "Карпатах" что скажешь, ведь тот же Педросу имеет украинские корни?

- Я здесь меньше года. Еще много всего впереди. А что касается Жана, то он - игрок высокого класса, и я считаю, что он мог бы во многом помочь сборной Украины в будущем.

Напомним, Бруниньо выступает за «Карпаты» на правах аренды с сентября 2024 года.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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