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Хавбек Динамо: Если все команды ездили играть в Кривой Рог, то и мы должны
Александр Пихаленок - о проведении матчей в Кривом Роге
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок выразил соболезнования семьям погибших в связи с российской атакой по Кривому Рогу. Он также высказал мнение о целесообразности проведения матчей в этом городе.
— С какими чувствами отправитесь в Кривой Рог на матч с "Кривбассом" с учетом всех обстоятельств?
— Прежде всего, хочу сказать, что то, что случилось в Кривом Роге, — это страшная трагедия, и мы очень сочувствуем семьям погибших и пострадавших и вообще всему городу. Мы с ними, а как по-другому, не может быть иначе. Но уверен, что не только мы, но и "Кривбасс", будем стараться добыть три очка и, конечно, порадовать болельщиков в такое непростое для Кривого Рога время как можно лучшим футболом.
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— Сейчас звучит много высказываний по поводу целесообразности в этих условиях продолжать практику проведения матчей в Кривом Роге. Какое твое мнение на этот счет?
— Смотрите, в первом круге чемпионата там все играли, и сейчас, во втором круге, команды тоже ездят в Кривой Рог, играют. Поэтому, я считаю, надо уже доиграть этот чемпионат с проведением матчей в этом городе, а со следующего сезона уже принимать какие-то решения с учетом всех обстоятельств. Включая желание "Кривбасса" принимать матчи в Кривом Роге. Ведь такое желание безусловно будет, потому что это родной город клуба и его родной стадион.
Поэтому, если все команды ездили играть в Кривой Рог, то и мы, конечно, должны ехать, и здесь, по моему мнению, нет никакого другого ответа, - считает Пихаленок.
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