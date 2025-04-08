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Клуб Лиги 1 заинтересован в подписании украинского вратаря - Источник
Известна сумма потенциального трансфера
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Украинский вратарь "Оболони" Денис Марченко попал в сферу интересов европейского клуба.
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, к 18-летнему футболисту проявляет неназванная команда французской Лиги 1. Согласно данным источника, клуб уже сделал предложение "Оболони". Сумма потенциального трансфера - около 500 тысяч евро.
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Ранее сообщалось, что "пивовары" готовят своему игроку новый контракт.
Напомним, что Марченко дебютировал за первую команду "Оболони" этой весной. Он уже отыграл четыре поединка, в которых пропустил два мяча, еще в трех поединках он отстоял "на ноль".
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