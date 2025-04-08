Ротань получил неожиданный вариант с трудоустройством в украинском клубе

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань может перейти в другую команду.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, "Металлист 1925" хочет пригласить украинского специалиста на тренерский пост.

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Согласно данным источника, действующий наставник харьковской команды Патрик ван Леувен летом, скорее всего, покинет клуб вне зависимости от результатов.

Ранее была информация, что Ротань получил предложение от одного из клубов Саудовской Аравии. Также сообщалось, что летом 2024 года он мог возглавить "Полесье".