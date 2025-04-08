  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ротань получил неожиданный вариант с трудоустройством в украинском клубе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ротань получил неожиданный вариант с трудоустройством в украинском клубе

Премьер-лига
Обновлено

Не из УПЛ

Ротань получил неожиданный вариант с трудоустройством в украинском клубе

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань может перейти в другую команду.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, "Металлист 1925" хочет пригласить украинского специалиста на тренерский пост.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Согласно данным источника, действующий наставник харьковской команды Патрик ван Леувен летом, скорее всего, покинет клуб вне зависимости от результатов.

Ранее была информация, что Ротань получил предложение от одного из клубов Саудовской Аравии. Также сообщалось, что летом 2024 года он мог возглавить "Полесье".

По теме
yellow-arrow
Источник раскрыл зарплату Ракицкого в Черноморце
yellow-arrow
Пихаленок - о чемпионской гонке: Мы должны смотреть только на себя
yellow-arrow
Клуб Лиги 1 заинтересован в подписании украинского вратаря - Источник
Руслан Ротань ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости