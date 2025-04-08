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Пихаленок - о чемпионской гонке: Мы должны смотреть только на себя

Премьер-лига
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Хороший подход

Пихаленок - о чемпионской гонке: Мы должны смотреть только на себя

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Пихаленок высказался о борьбе за золотые медали украинской Премьер-лиги.

- Согласно текущему состоянию турнирной таблицы, главный конкурент "Динамо" в борьбе за чемпионство - не "Шахтер", а "Александрия". И бывший игрок "Динамо" Сергей Рыбалка на днях сказал, что "Александрия" тем футболом, который она сейчас демонстрирует, держит в напряжении "Динамо", не дает вам расслабиться. Это действительно так?

— Конечно, да, ведь "Александрия" действительно показывает хороший футбол и получает результаты. Но мы должны смотреть только на себя. Если мы будем смотреть только на себя, а не смотреть на других, то думаю все будет хорошо.

- А каковы мнения по поводу календаря для "Динамо" на финише чемпионата? После сложного выезда в Кривой Рог будет домашняя игра с "Оболонью", а затем четыре подряд гостевых поединка, начиная со встречи против "Шахтера".

— Конечно, мы знаем наш календарь. Он очень непрост, но я думаю, что мы готовы к нему. К тому же, после того, как мы ездили на еврокубковые матчи, вообще нет вопросов по гостевым встречам в Украине. Я думаю, что все будет хорошо. Надо уверенно настроиться на каждую игру, чтобы с хорошим настроением подходить к следующей.

По итогам 23 туров УПЛ "Динамо" опережает "Александрию" на 4 очка.

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Источник:
Dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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