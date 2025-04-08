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Источник раскрыл зарплату Ракицкого в Черноморце

Премьер-лига

Значительно меньше, чем в "Шахтере"

Источник раскрыл зарплату Ракицкого в Черноморце

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас поделился информацией о том, какую зарплату получает новичок одесского "Черноморца" Ярослав Ракицкий.

"Ракицкий пришел в "Черноморец", чтобы поиграть в футбол на приличном уровне, а не просто ради участия в каком-то условном первенстве. У него все-таки есть амбиции.

Зарплаты в "Черноморце", насколько я понимаю, составляют 5-8 тысяч долларов в среднем. В эти цифры вписался и Ракицкий. Это, конечно, совсем не те деньги, которые он получал в "Шахтере", где его доходы были в десятки раз больше", - заявил Бурбас в эфире своей авторской программы на Youtube.

Ранее Ракицкий прокомментировал свой дебютный ассист в составе "Черноморца".

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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