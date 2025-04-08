"Риццоли говорит, что это пенальти". Эксперт объяснил, в чем проблема судейского решения в матче Колос - Рух

Двадцать третий тур УПЛ закрывался двумя матчами в понедельник, седьмого апреля 2025-го года. В одном из этих матчей соперничали "Колос" и "Рух". Игра закончилась победой львовской команды со счетом 1:0. Но запомнился также эпизод на последних секундах, когда "Колос" претендовал на пенальти, но арбитр в поле Дмитрий Кубряк после просмотра видеоповтора решил не фиксировать игру рукой со стороны Слюбика. Это вызвало бурю эмоций у тренера ковалевцев Руслана Костышина, который даже вышел на поле, чтобы высказать судье свое недовольство.

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Правильным ли было решение судьи? С таким вопросом редакция UA-Футбол обратилась к судейскому эксперту, экс-арбитру ФИФА Мирославу Ступару.

- Нужно отметить в целом слабое судейство представителя Одессы, - берет слово Мирослав Иванович. - В конце первого тайма произошел момент, в котором игрок "Колос" Козик заслуживал красной карточки, когда локтем ударил в лицо Слюсарю. И произвел этот удар преднамеренно. У Слюсаря пошла кровь, после перерыва он не вышел на поле, есть подозрение на перелом переносицы. Козик совершил очень грубое нарушение, и не был наказан даже желтой карточкой, не говоря уже о красной. И к большому удивлению, арбитр Кубряк даже не остановил игру. А где же VAR? Почему не пригласил арбитра к монитору, чтобы вынести справедливый вердикт?

На 90+2-й минуте произошел запутанный момент, когда мяч попал в прижатую руку игрока львовян Слюбика, который находился прямо на линии штрафной, - продолжил эксперт. - Арбитр в поле назначил штрафной удар, но арбитр VAR Резников, которому, видимо, показалось, что это тянет на 11-метровый удар, пригласил пересмотреть все в повторе. После просмотра Кубряк возобновил игру "спорным" мячом. А перед этим был еще момент, когда мяч в штрафной "Руха" попал в выставленную руку игроку львовян. Мяч летел со спины, а потом опустился на руку. В таких случаях Риццоли говорит, что это пенальти. Но арбитры пропустили этот момент.

Відео - УПЛ ТБ pic.twitter.com/6KpZE8adWP — Igor Semyon (@igor_semyon) April 8, 2025

Відео - УПЛ ТБ pic.twitter.com/KlfKw33Nfd — Igor Semyon (@igor_semyon) April 8, 2025

В целом судейство арбитра ФИФА Кубряка оказалось на низком уровне. Движение слабое, почти пешком, нет понимания в единоборствах игроков. Так судить нельзя, - резюмировал Ступар.

Отметим, что после матча на интервью тренер хозяев Руслан Костышин выразил недовольство работой судейской бригады.

Видео - УПЛ ТБ