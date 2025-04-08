Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Кривбасса ответил на слухи о том, что легионеры требуют перевезти команду
Сообщалось, что легионеры попросили перевезти команду в безопасный город
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Клемент Икенна прокомментировал информацию СМИ, что легионеры криворожан просят руководство клуба перевезти команду в другой город.
"По ситуации я не могу сказать ничего конкретного, потому что еще ничего не решено. Что касается лично меня, я не планирую переезжать.
Если ситуация станет серьезнее – мы молимся, чтобы этого не произошло, но если станет, тогда я вынужден буду решать, что делать дальше", – сообщил Икенна для Tribuna.com.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
21-летний Икенна перешел в "Кривбасс" этой зимой на правах аренды с опцией выкупа. Его контракт принадлежит болгарскому клубу "Левски".
Напомним, что 4 апреля россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек, 75 получили ранения.
Популярное сейчас
- Источник раскрыл зарплату Ракицкого в Черноморце
- Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера
- "Придумали для хайпа". Отец Степанова прокомментировал слухи вокруг сына
- Неоднозначность наряду с легендарностью и теми, кто свое последнее слово еще не сказал. Безработные коучи украинского футбола
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty
Комментарии 1