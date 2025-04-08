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Хавбек Кривбасса ответил на слухи о том, что легионеры требуют перевезти команду

Премьер-лига

Сообщалось, что легионеры попросили перевезти команду в безопасный город

Хавбек Кривбасса ответил на слухи о том, что легионеры требуют перевезти команду

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Клемент Икенна прокомментировал информацию СМИ, что легионеры криворожан просят руководство клуба перевезти команду в другой город.

"По ситуации я не могу сказать ничего конкретного, потому что еще ничего не решено. Что касается лично меня, я не планирую переезжать.

Если ситуация станет серьезнее – мы молимся, чтобы этого не произошло, но если станет, тогда я вынужден буду решать, что делать дальше", – сообщил Икенна для Tribuna.com.

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21-летний Икенна перешел в "Кривбасс" этой зимой на правах аренды с опцией выкупа. Его контракт принадлежит болгарскому клубу "Левски".

Напомним, что 4 апреля россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек, 75 получили ранения.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Барсeлонец
08.04.2025 в 14:36
Уезжайте отсюда. В Кривом Роге сейчас всё может быть. Сам сижу и боюсь, а вдруг в мой дом прилетит, ведь вся моя квартира набита до отказа иностранными инструкторами. Блъ, зря я это сказал...
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Комментарии 1
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Барсeлонец
08.04.2025 в 14:36
Уезжайте отсюда. В Кривом Роге сейчас всё может быть. Сам сижу и боюсь, а вдруг в мой дом прилетит, ведь вся моя квартира набита до отказа иностранными инструкторами. Блъ, зря я это сказал...
Ответить
0
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