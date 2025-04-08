Хавбек Кривбасса ответил на слухи о том, что легионеры требуют перевезти команду

Полузащитник "Кривбасса" Клемент Икенна прокомментировал информацию СМИ, что легионеры криворожан просят руководство клуба перевезти команду в другой город.

"По ситуации я не могу сказать ничего конкретного, потому что еще ничего не решено. Что касается лично меня, я не планирую переезжать.

Если ситуация станет серьезнее – мы молимся, чтобы этого не произошло, но если станет, тогда я вынужден буду решать, что делать дальше", – сообщил Икенна для Tribuna.com.