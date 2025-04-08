Экс-арбитр ФИФА – о судействе матча Полесье - Карпаты: Почему в нашем футболе происходят такие вещи?

Четвертый игровой день 23-го тура УПЛ (понедельник, седьмое апреля 2025-го года) оказался весьма насыщенным на резонансы в контексте судейской работы. Ранее судейский эксперт Мирослав Ступар раскритиковал работу бригады арбитров в матче "Колос" – "Рух", а сейчас судейский эксперт по запросу UA-Футбол выделил проблемные аспекты в судействе Виктора Копиевского, которому достался матч "Полесье" – "Карпаты" (1:1).

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Отметим, что после игры представители львовской команды были весьма недовольны арбитражем в частности из-за эпизода на последних секундах, когда голкипер "Полесья" рукой ударил по голове нападающего гостей Игора Невеса.

- В матче "Полесье" – "Карпаты" должно было быть не один, а два пенальти, - говорит Мирослав Ступар. - В первом случае на 87-й минуте Копиевский не увидел игру рукой игрока львовян в своей штрафной площадке, но арбитр VAR Романов подсказал, пригласил коллегу посмотреть и в итоге Копиевский принял правильно решение – пенальти. А через минуту уже в штрафной "Полесья" было явное нарушение со стороны вратаря хозяев Кудрика. Голкипер на выходе хотел сыграть в мяч, опоздал, и вместо круглого зарядил кулаком в голову Невесу, который успел коснуться мяча.

Может, при такой динамике Копиевскому трудно было разобраться, что произошло. Но почему промолчал Романов, который все прекрасно видел?, - задался вопросом эксперт. - Вопрос видимо останется без ответа. Почему в нашем футболе происходят такие вещи? Видимо, понедельник – тяжелый и невезучий день для наших арбитров. А негодования после игры тренерского штаба "Карпат", которые эмоционально высказывали претензии по поводу не назначения пенальти, тихо уйдет в архив истории украинского футбола, - подытожил Ступар.

Відео - УПЛ ТБ pic.twitter.com/8N2QOvpnLl — Igor Semyon (@igor_semyon) April 8, 2025

Добачим, что "Карпаты", упустив победу в этом матче, упустили возможность приблизиться к "Полесью" на расстояние двух очков в таблице.