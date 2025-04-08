Апрельский снег и вопросы к Фемиде. Акценты зрителя на играх 23-го тура УПЛ

Тур получился контрастным. Наблюдая его, как привычный сериал, к которому вернулся после вынужденной паузы, то буквально засыпал, а то, что называется, смотрел во все глаза. В очередной раз не порадовала результативность - менее двух голов за матч, в среднем. И сразу в половине игр (!) возникли вопросы к судейству.

А результаты тур, прошедший под аккомпанемент бодрящего апрельского снега, принес нам следующие.

Динамо - Левый Берег 2:0

Александрия - Кривбасс 1:0

Шахтер - Верес 3:0

Полесье - Карпаты 1:1

Ворскла - Заря 1:2

Колос - Рух 0:1

Черноморец - ЛНЗ 1:0

Ингулец - Оболонь 0:1

Зрелищность. По-настоящему насыщенными футболом были три поединка. Веселее всего смотрелась встреча в Полтаве - восемнадцать опасных моментов. За ней назову матч “Шахтер” - “Верес”, в тройку лучших войдет также игра в Житомире.

Наиболее печальную картину наблюдал в Александрии - два голевых момента на двоих. И лишь на один больше - в Ковалевке.

Интрига. Самая выгодная сторона зрительского интереса в контексте УПЛ не разочаровала. Только лидер расправился с интригой еще до перерыва - когда Ярмоленко забил мяч в раздевалку “Левого Берега”. В остальном тур стал подлинным фестивалем интриги, возможно, лучшим в сезоне в этом смысле.

На 81-й минуте Дубко, переправив мяч в перекладину собственных ворот, лишь таким образом сохранил победный счет для “Оболони”. Тремя минутами позже промах Алефиренко не позволил уйти от поражения “Колосу”. На 87-й - Судаков, удвоив счет, покончил с надеждами “Вереса” на очки.

Следующая минута стала решающей сразу в двух матчах. Сэйв Аниагбосо оставил с тремя очками “Черноморец”, а промах Кузыка не дал уйти от поражения “Кривбассу”. Уже в компенсированное время Кудрик спас от поражения “Полесье”. А перед самым финальным свистком Мичин вырвал победу для “Зари” в Полтаве. Интрига шиковала!

Логика. Максимально закономерны 2:0 в пользу “Динамо”. Кто-то может подвергнуть сомнению победу “Черноморца”. Я скажу так: на свой гол он точно “наиграл”, в отличие от ЛНЗ. Но сразу в трех четвертях игр тура логика потерпела сокрушительное поражение.

Считаю, “Полесье” было достойно победы в поединке с “Карпатами”. Тогда как, по той же логике моментов, ничейных очков недосчиталось сразу пять команд: “Ворскла”, “Ингулец”, “Кривбасс”, (да-да) “Верес” и “Колос”. Их соперники взяли верх за счет реализации. Разумеется, не исключительно из-за нее, но здесь мы говорим об этом.

Судейство. Пожалуй, впервые в сезоне я засыпал коллегу Юстаса таким количеством вопросов. Пойдем по хронологии.

“Ингулец” - “Оболонь”. 70-я минута: нет удаления Дубко в составе гостей за фол против Кисленко, при счете 0:1. “Момент один в один с фолом Рудько в прошлом туре против “Карпат”. Вывод: удаление”.

“Александрия” - “Кривбасс”. 36-я минута: нет удаления Кампуша в составе хозяев поля за фол против Сосы, при 0:0. И тут же: нет удаления Конате в составе гостей за фол против Шепелева. “Как по мне - в первом случае была борьба за мяч. А вот Шепелева явно свалили”.

“Колос” - “Рух”. Компенсированное время: дважды нет пенальти в ворота гостей за игру рукой Слюбика, при 0:1. “Сначала мяч если и попал в руку, то вскользь, он даже не изменил направление. По второму моменту сложно что-то сказать по таким повторам. Думаю, что ВАР и арбитр разобрались. Но не факт, что правильно…”

(Здесь уточню: рефери Кубряк после просмотра ВАР не только не назначил пенальти, но и отменил свой штрафной удар.)

“Полесье” - “Карпаты”. 89-я минута: нет пенальти в ворота хозяев за фол Кудрика против Невеса, при 1:1. “Все-таки акцентированного удара кулаком не было. Скорее плечами столкнулись, плюс защитник влез. Тут согласен с арбитром. Ракурс решает. Кулак пролетел вскользь затылка и столкнулись плечами”.

Таким образом, на наш взгляд, в туре имели место две очевидные судейские ошибки. И если не удаление Конате в “Кривбассе” не повлияло на исход борьбы (Рефери - Шандор, ВАР - Пасхал), то не удаление Дубко в “Оболони” - из разряда результативных ошибок: “Ингулец” еще пол-тайма мог играть в большинстве и, возможно, ушел бы от поражения. Рефери: Омельченко, ВАР - Панчишин.

Причем, оба рефери этих матчей уже становились “героями” рубрики в сезоне.

Везение. Пожалуй, самой везучей в этом туре признаю “Оболонь” - та самая перекладина от Дубко в концовке поединка, спасшая для киевлян два очка.

Или нет, все-таки “Карпаты”. Тут вам и перекладина от Назаренко в первом тайме, и его же неожиданно хилый удар с убойной позиции в дебюте второго тайма, и штанга от Йосефи в концовке. Правда, была затем и перекладина Невеса в том самом спорном эпизоде. Но она случилась уже после того как Фортуна трижды пощадила львовян.

ЛНЗ тоже фартило конкретно: сразу после перерыва - перекладина от Хобленко, полчаса спустя - неимоверный промах Билошевского из пределов вратарской. Но все это было уже при 0:1, и от поражения не спасло.

Личности. Чаще всего в центре внимания оказывался вратарь “Зари” Сапутин с его пятеркой зачетных сэйвов.

Из полевых одинаково часто запомнились Судаков (“Шахтер”) и Шапаренко с Ванатом (“Динамо”). Выбор для меня здесь сложен, как никогда. С одной стороны, оба киевлянина имеют больший удельный вес в результате своей команды. С другой - Георгий чаще светился в непосредственной близости от ворот и выглядел эффектнее.

На таком же уровне (четыре участия в ключевых эпизодах матча) был также Крупский из “Ворсклы”. Невозможно не отметить Мичина из “Зари”. И, с точки зрения эффективности, Тобиаса (“Шахтер”).

Также в мой список личностей тура вошли: Чачуа (“Карпаты”), Гуцуляк (“Полесье”), Кевин (“Шахтер”) и Салабай (“Ворскла”).

Симпатии. Глубокое зрительское мерси и бурные аплодисменты - “Ворскле”, чьи восемь голевых шансов из девяти появились при игре в меньшинстве! У “Зари” их в этой встрече было не меньше, но здесь они меркнут по той же самой причине. Далее идет “Шахтер”, за ним - его дерзкий визави “Верес”, потом - “Динамо” и “Полесье”.

Но я же вам говорил про тур контрастов? Столько же команд было изрядно скупо на футбол. Прежде всего и уже традиционно - “Левый Берег”. Затем “Кривбасс”, от которого “Александрию” и “Рух” выгодно отличает лишь результат. У всей этой четверки лишь по одному зачетному моменту в игре. У ЛНЗ и “Колоса” - аж по два.

Таблица. С учетом не доигранных матчей “Кривбасса”, ничья “Полесья” с “Карпатами” действительно льет воду на его мельницу. Речь идет о борьбе за четвертое место, которое с высокой долей вероятности может принести путевку в Европу.

Победы “Оболони” и “Черноморца”, на фоне неудач всех остальных участников борьбы за место под солнцем УПЛ, повысили их шансы в этом увлекательном состязании.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 23 17 6 0 48-15 57 2 ФК Александрия 23 16 5 2 35-16 53 3 Шахтер 22 14 5 3 51-16 47 4 Полесье 23 10 8 5 31-23 38 5 Кривбасс 21 10 5 6 24-20 35 6 Карпаты 23 9 6 8 28-24 33 7 Заря 22 10 2 10 27-29 32 8 Верес 23 7 8 8 27-31 29 9 Рух 23 7 8 8 23-20 29 10 ЛНЗ 23 7 4 12 22-31 25 11 Левый Берег 22 6 4 12 12-24 22 12 Колос 23 4 9 10 16-20 21 13 Оболонь 23 5 6 12 13-37 21 14 Ворскла 23 5 6 12 18-30 21 15 Черноморец 23 5 3 15 15-35 18 16 Ингулец 22 3 7 12 15-34 16

Анонсы. Вы будете смеяться, но центральный поединок 24-го тура ожидается таки между “Оболонью” и “Черноморцем”. “Лобовая” схватка над пропастью, особенно значимая для одесситов: победа позволила бы им покинуть зону вылета, нагнав по очкам, возможно, и не только своего соперника. Важнейший матч для обеих команд.

Поражение “Левого Берега” в игре с соседним по таблице “Колосом”, при известных обстоятельствах, вполне может опустить его в зону риска. Здесь тоже ожидается рубка по всей площадке и еще меньше островков футбола в океане борьбы.

В тройку самых важных включил бы и встречу “Ворсклы” с “Полесьем”. Настораживает лишь кричащая разница в их благополучии. И как бы только у полтавчан не опустились руки после посыпавшихся на них ударов судьбы. А если бы не это опасение, матч мог бы претендовать на украшение тура - обе команды играющие.

А пока поглядим на тех, кто должен являть собой пример игры в футбол в Европе - на повестке дня четвертьфиналы Лиги чемпионов…

Фото - UA-Футбол