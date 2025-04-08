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Апрельский снег и вопросы к Фемиде. Акценты зрителя на играх 23-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Тур получился контрастным. Наблюдая его, как привычный сериал, к которому вернулся после вынужденной паузы, то буквально засыпал, а то, что называется, смотрел во все глаза. В очередной раз не порадовала результативность - менее двух голов за матч, в среднем. И сразу в половине игр (!) возникли вопросы к судейству.
А результаты тур, прошедший под аккомпанемент бодрящего апрельского снега, принес нам следующие.
- Динамо - Левый Берег 2:0
- Александрия - Кривбасс 1:0
- Шахтер - Верес 3:0
- Полесье - Карпаты 1:1
- Ворскла - Заря 1:2
- Колос - Рух 0:1
- Черноморец - ЛНЗ 1:0
- Ингулец - Оболонь 0:1
Зрелищность. По-настоящему насыщенными футболом были три поединка. Веселее всего смотрелась встреча в Полтаве - восемнадцать опасных моментов. За ней назову матч “Шахтер” - “Верес”, в тройку лучших войдет также игра в Житомире.
Наиболее печальную картину наблюдал в Александрии - два голевых момента на двоих. И лишь на один больше - в Ковалевке.
Интрига. Самая выгодная сторона зрительского интереса в контексте УПЛ не разочаровала. Только лидер расправился с интригой еще до перерыва - когда Ярмоленко забил мяч в раздевалку “Левого Берега”. В остальном тур стал подлинным фестивалем интриги, возможно, лучшим в сезоне в этом смысле.
На 81-й минуте Дубко, переправив мяч в перекладину собственных ворот, лишь таким образом сохранил победный счет для “Оболони”. Тремя минутами позже промах Алефиренко не позволил уйти от поражения “Колосу”. На 87-й - Судаков, удвоив счет, покончил с надеждами “Вереса” на очки.
Следующая минута стала решающей сразу в двух матчах. Сэйв Аниагбосо оставил с тремя очками “Черноморец”, а промах Кузыка не дал уйти от поражения “Кривбассу”. Уже в компенсированное время Кудрик спас от поражения “Полесье”. А перед самым финальным свистком Мичин вырвал победу для “Зари” в Полтаве. Интрига шиковала!
Логика. Максимально закономерны 2:0 в пользу “Динамо”. Кто-то может подвергнуть сомнению победу “Черноморца”. Я скажу так: на свой гол он точно “наиграл”, в отличие от ЛНЗ. Но сразу в трех четвертях игр тура логика потерпела сокрушительное поражение.
Считаю, “Полесье” было достойно победы в поединке с “Карпатами”. Тогда как, по той же логике моментов, ничейных очков недосчиталось сразу пять команд: “Ворскла”, “Ингулец”, “Кривбасс”, (да-да) “Верес” и “Колос”. Их соперники взяли верх за счет реализации. Разумеется, не исключительно из-за нее, но здесь мы говорим об этом.
Судейство. Пожалуй, впервые в сезоне я засыпал коллегу Юстаса таким количеством вопросов. Пойдем по хронологии.
“Ингулец” - “Оболонь”. 70-я минута: нет удаления Дубко в составе гостей за фол против Кисленко, при счете 0:1. “Момент один в один с фолом Рудько в прошлом туре против “Карпат”. Вывод: удаление”.
“Александрия” - “Кривбасс”. 36-я минута: нет удаления Кампуша в составе хозяев поля за фол против Сосы, при 0:0. И тут же: нет удаления Конате в составе гостей за фол против Шепелева. “Как по мне - в первом случае была борьба за мяч. А вот Шепелева явно свалили”.
“Колос” - “Рух”. Компенсированное время: дважды нет пенальти в ворота гостей за игру рукой Слюбика, при 0:1. “Сначала мяч если и попал в руку, то вскользь, он даже не изменил направление. По второму моменту сложно что-то сказать по таким повторам. Думаю, что ВАР и арбитр разобрались. Но не факт, что правильно…”
(Здесь уточню: рефери Кубряк после просмотра ВАР не только не назначил пенальти, но и отменил свой штрафной удар.)
“Полесье” - “Карпаты”. 89-я минута: нет пенальти в ворота хозяев за фол Кудрика против Невеса, при 1:1. “Все-таки акцентированного удара кулаком не было. Скорее плечами столкнулись, плюс защитник влез. Тут согласен с арбитром. Ракурс решает. Кулак пролетел вскользь затылка и столкнулись плечами”.
Таким образом, на наш взгляд, в туре имели место две очевидные судейские ошибки. И если не удаление Конате в “Кривбассе” не повлияло на исход борьбы (Рефери - Шандор, ВАР - Пасхал), то не удаление Дубко в “Оболони” - из разряда результативных ошибок: “Ингулец” еще пол-тайма мог играть в большинстве и, возможно, ушел бы от поражения. Рефери: Омельченко, ВАР - Панчишин.
Причем, оба рефери этих матчей уже становились “героями” рубрики в сезоне.
Везение. Пожалуй, самой везучей в этом туре признаю “Оболонь” - та самая перекладина от Дубко в концовке поединка, спасшая для киевлян два очка.
Или нет, все-таки “Карпаты”. Тут вам и перекладина от Назаренко в первом тайме, и его же неожиданно хилый удар с убойной позиции в дебюте второго тайма, и штанга от Йосефи в концовке. Правда, была затем и перекладина Невеса в том самом спорном эпизоде. Но она случилась уже после того как Фортуна трижды пощадила львовян.
ЛНЗ тоже фартило конкретно: сразу после перерыва - перекладина от Хобленко, полчаса спустя - неимоверный промах Билошевского из пределов вратарской. Но все это было уже при 0:1, и от поражения не спасло.
Личности. Чаще всего в центре внимания оказывался вратарь “Зари” Сапутин с его пятеркой зачетных сэйвов.
Из полевых одинаково часто запомнились Судаков (“Шахтер”) и Шапаренко с Ванатом (“Динамо”). Выбор для меня здесь сложен, как никогда. С одной стороны, оба киевлянина имеют больший удельный вес в результате своей команды. С другой - Георгий чаще светился в непосредственной близости от ворот и выглядел эффектнее.
На таком же уровне (четыре участия в ключевых эпизодах матча) был также Крупский из “Ворсклы”. Невозможно не отметить Мичина из “Зари”. И, с точки зрения эффективности, Тобиаса (“Шахтер”).
Также в мой список личностей тура вошли: Чачуа (“Карпаты”), Гуцуляк (“Полесье”), Кевин (“Шахтер”) и Салабай (“Ворскла”).
Симпатии. Глубокое зрительское мерси и бурные аплодисменты - “Ворскле”, чьи восемь голевых шансов из девяти появились при игре в меньшинстве! У “Зари” их в этой встрече было не меньше, но здесь они меркнут по той же самой причине. Далее идет “Шахтер”, за ним - его дерзкий визави “Верес”, потом - “Динамо” и “Полесье”.
Но я же вам говорил про тур контрастов? Столько же команд было изрядно скупо на футбол. Прежде всего и уже традиционно - “Левый Берег”. Затем “Кривбасс”, от которого “Александрию” и “Рух” выгодно отличает лишь результат. У всей этой четверки лишь по одному зачетному моменту в игре. У ЛНЗ и “Колоса” - аж по два.
Таблица. С учетом не доигранных матчей “Кривбасса”, ничья “Полесья” с “Карпатами” действительно льет воду на его мельницу. Речь идет о борьбе за четвертое место, которое с высокой долей вероятности может принести путевку в Европу.
Победы “Оболони” и “Черноморца”, на фоне неудач всех остальных участников борьбы за место под солнцем УПЛ, повысили их шансы в этом увлекательном состязании.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|23
|17
|6
|0
|48-15
|57
|2
|ФК Александрия
|23
|16
|5
|2
|35-16
|53
|3
|Шахтер
|22
|14
|5
|3
|51-16
|47
|4
|Полесье
|23
|10
|8
|5
|31-23
|38
|5
|Кривбасс
|21
|10
|5
|6
|24-20
|35
|6
|Карпаты
|23
|9
|6
|8
|28-24
|33
|7
|Заря
|22
|10
|2
|10
|27-29
|32
|8
|Верес
|23
|7
|8
|8
|27-31
|29
|9
|Рух
|23
|7
|8
|8
|23-20
|29
|10
|ЛНЗ
|23
|7
|4
|12
|22-31
|25
|11
|Левый Берег
|22
|6
|4
|12
|12-24
|22
|12
|Колос
|23
|4
|9
|10
|16-20
|21
|13
|Оболонь
|23
|5
|6
|12
|13-37
|21
|14
|Ворскла
|23
|5
|6
|12
|18-30
|21
|15
|Черноморец
|23
|5
|3
|15
|15-35
|18
|16
|Ингулец
|22
|3
|7
|12
|15-34
|16
Анонсы. Вы будете смеяться, но центральный поединок 24-го тура ожидается таки между “Оболонью” и “Черноморцем”. “Лобовая” схватка над пропастью, особенно значимая для одесситов: победа позволила бы им покинуть зону вылета, нагнав по очкам, возможно, и не только своего соперника. Важнейший матч для обеих команд.
Поражение “Левого Берега” в игре с соседним по таблице “Колосом”, при известных обстоятельствах, вполне может опустить его в зону риска. Здесь тоже ожидается рубка по всей площадке и еще меньше островков футбола в океане борьбы.
В тройку самых важных включил бы и встречу “Ворсклы” с “Полесьем”. Настораживает лишь кричащая разница в их благополучии. И как бы только у полтавчан не опустились руки после посыпавшихся на них ударов судьбы. А если бы не это опасение, матч мог бы претендовать на украшение тура - обе команды играющие.
А пока поглядим на тех, кто должен являть собой пример игры в футбол в Европе - на повестке дня четвертьфиналы Лиги чемпионов…
Фото - UA-Футбол
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