Клищук - о 0:1 с Александрией: Погода была одинаковая для обеих команд

Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук прокомментировал поражение от "Александрии" (0:1) в выездном матче 23-го тура УПЛ.

- Андрей, какие выводы можно сделать после этой игры?

- В целом, неплохой матч с нашей стороны. Старались создавать моменты, играть на мяче, поэтому, считаю, что игра была равная. Матч шел до первого забитого гола. К сожалению, этот мяч забили не мы. Сделаем анализ и будем двигаться дальше.

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- Повлияли ли погодные условия сегодня на игру?

- Пожалуй, где-то повлияли, но для обеих команд. Погода была одинаковая, поле одинаковое для всех. В целом поле было довольно неплохого качества, возможно, где-то какие-то участки были не очень, но в целом поле справилось с такой погодой.

- Поддержка криворожских фанов на выезде чувствовалась?

- Да, и для нас это очень круто. Мы давно не чувствовали на выездах такой поддержки как сегодня. Нам очень приятно. Играть с такой поддержкой намного лучше. Мы благодарим наших болельщиков за то, что они приехали и ждем их на наших следующих выездных матчах. "Кривбасс" - Это Мы!", - сказал Клищук.