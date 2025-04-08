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Для тех, кто мечтал стать детективом. ЛНЗ подарит 5 пар билетов на матч с Шахтёром, - условия
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Фото: ФК ЛНЗ
"ЛНЗ" подарит 5 пар билетов на матч с "Шахтёром".
Клуб в своём Telegram-канале сообщил, что 9 апреля в Черкасах будут спрятаны 5 пар билетов на матч против "Шахтёра". "ЛНЗ" призвал болельщиков следить за кружочками в мессенджере.
К слову, открыта продажа билетов. Минимальная цена пропуска составляет 300 грн.
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"ЛНЗ" сыграет против "Шахтёра" в пятницу 11 апреля. Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени.
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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