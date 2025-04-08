Премьер-лига
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Поединок Шахтер - Динамо и другие: стал известен график матчей 26-го тура УПЛ
Украинское Классическое закроет 26-й тур
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 26-го тура УПЛ.
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26-й ТУР
25 апреля (пятница)
"Ингулец" - "Александрия" 15:30
"Заря" - "Левый Берег" 18:00
26 апреля (суббота)
"Черноморец" - "Рух" 13:00
"ЛНЗ" - "Кривбасс" 15:30
"Оболонь" - "Карпаты" 18:00
27 апреля (воскресенье)
"Ворскла" - "Верес" 13:00
"Колос" - "Полесье" 15:30
"Шахтер" - "Динамо" 18:00
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