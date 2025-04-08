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Поединок Шахтер - Динамо и другие: стал известен график матчей 26-го тура УПЛ

Премьер-лига

Украинское Классическое закроет 26-й тур

Поединок Шахтер - Динамо и другие: стал известен график матчей 26-го тура УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 26-го тура УПЛ.

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26-й ТУР

25 апреля (пятница)

"Ингулец" - "Александрия" 15:30

"Заря" - "Левый Берег" 18:00

26 апреля (суббота)

"Черноморец" - "Рух" 13:00

"ЛНЗ" - "Кривбасс" 15:30

"Оболонь" - "Карпаты" 18:00

27 апреля (воскресенье)

"Ворскла" - "Верес" 13:00

"Колос" - "Полесье" 15:30

"Шахтер" - "Динамо" 18:00

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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