Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ризнык получил травму: Шахтер сообщил о сроках восстановления вратаря
Плохие новости для "горняков"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" поделился информацией о кадровой ситуации в команде.
Голкипер Дмитрий Ризнык получил мышечную травму, из-за чего пропустит 2 недели. Защитник Ефим Конопля вернется к тренировкам в общей группе через неделю, сообщает клубная пресс-служба.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В ближайшем туре УПЛ подопечные Марино Пушича сыграют на выезде с ЛНЗ. Поединок состоится в пятницу, 11 апреля.
Напомним, на данный момент "горняки" занимают 3-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 47 очков.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Источник раскрыл зарплату Ракицкого в Черноморце
- Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера
- "Почему это повторяется уже неоднократно?": Лупашко возмущен решениями арбитра
- Рух побеждает, Полесье буксует. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000