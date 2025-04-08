Ризнык получил травму: Шахтер сообщил о сроках восстановления вратаря

"Шахтер" поделился информацией о кадровой ситуации в команде.

Голкипер Дмитрий Ризнык получил мышечную травму, из-за чего пропустит 2 недели. Защитник Ефим Конопля вернется к тренировкам в общей группе через неделю, сообщает клубная пресс-служба.

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В ближайшем туре УПЛ подопечные Марино Пушича сыграют на выезде с ЛНЗ. Поединок состоится в пятницу, 11 апреля.

Напомним, на данный момент "горняки" занимают 3-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 47 очков.