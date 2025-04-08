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Определилось место проведения следующего матча Ингульца в УПЛ
Подфартило петровцам
Фото: ФК Олександрія
Поединок "Ингулец" - "Карпаты" в рамках 24-го тура чемпионата Украины состоится в Александрии, на стадионе "Ника". Об этом сообщает Sport.ua.
По информации источника, на прошлой неделе руководители будущих соперников вели переговоры о проведении игры во Львове, но ситуация значительно изменилась после предложения от "Александрии" предоставить свой стадион.
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Главным фактором, побудивших принять такое решение, стала географическая близость Петрово и Александрии в пределах Кировоградской области – 40 километров.
Матч между "Ингульцом" и "Карпатами" пройдет в понедельник, 14 апреля. Начало - в 13:00 по Киеву.
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