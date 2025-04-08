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Сыграют у соседей. Ингулец назвал стадион, на котором проведет домашний матч с Карпатами

Премьер-лига
Обновлено

Матч состоится в Александрии

Сыграют у соседей. Ингулец назвал стадион, на котором проведет домашний матч с Карпатами

ФК Полісся

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ингулец" официально объявил, где пройдет номинально домашний матч 24-го тура УПЛ против "Карпат".

Как сообщает пресс-служба "Ингульца", игра состоится в Александрии на стадионе "Ника".

Ранее была информация, что именно "Александрия" предложила петровчанам свой стадион для домашних поединков.

Напомним, что "Ингулец" замыкает турнирную таблицу УПЛ, набрав 16 очков. В активе "Карпат" 33 зачетных пункта в 23 поединках и 6-е место в таблице.

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