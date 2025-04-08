Сыграют у соседей. Ингулец назвал стадион, на котором проведет домашний матч с Карпатами

" Ингулец " официально объявил, где пройдет номинально домашний матч 24-го тура УПЛ против "Карпат".

Как сообщает пресс-служба "Ингульца", игра состоится в Александрии на стадионе "Ника".

Ранее была информация , что именно "Александрия" предложила петровчанам свой стадион для домашних поединков.

Напомним, что "Ингулец" замыкает турнирную таблицу УПЛ, набрав 16 очков. В активе "Карпат" 33 зачетных пункта в 23 поединках и 6-е место в таблице.