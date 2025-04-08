  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. У капитана Динамо летом заканчивается контракт. Суркис готов отпустить игрока
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У капитана Динамо летом заканчивается контракт. Суркис готов отпустить игрока

Премьер-лига

Но готов и продлить соглашение

У капитана Динамо летом заканчивается контракт. Суркис готов отпустить игрока

fcdynamo.com

Новина українською

У 32-летнего капитана "Динамо" Виталия Буяльского по окончанию текущего сезона заканчивается контракт, и как сообщает ТаТоТаке, пока что киевский клуб не предлагал игроку новое соглашение.

По данным источника, президент "Динамо" Игорь Суркис пока что занял третейскую позицию.

В случае, если у Виталия летом будут предложения из других чемпионатов, президент, учитывая заслуги игрока перед клубом, будет готов его отпустить бесплатно.

При этом киевляне в любой момент готовы оформить новый контракт, так как Буяльский остается лидером команды не только в раздевалке, но и в плане результативности.

Напомним, что в нынешнем сезоне Виталий провел за "Динамо" 31 матч, в которых забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Соответствие амбициям. Должно ли Динамо доверить Александру Шовковскому участие в Лиге чемпионов
yellow-arrow
"Играют в немного другой футбол", - Эдмар сравнил чемпионаты Казахстана и Украины
yellow-arrow
Сыграют у соседей. Ингулец назвал стадион, на котором проведет домашний матч с Карпатами
Игорь Суркис Виталий Буяльский Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости