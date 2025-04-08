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У капитана Динамо летом заканчивается контракт. Суркис готов отпустить игрока
Но готов и продлить соглашение
fcdynamo.com
У 32-летнего капитана "
По данным источника, президент "Динамо" Игорь Суркис пока что занял третейскую позицию.
В случае, если у Виталия летом будут предложения из других чемпионатов, президент, учитывая заслуги игрока перед клубом, будет готов его отпустить бесплатно.
При этом киевляне в любой момент готовы оформить новый контракт, так как Буяльский остается лидером команды не только в раздевалке, но и в плане результативности.
Напомним, что в нынешнем сезоне Виталий провел за "Динамо" 31 матч, в которых забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.
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