У капитана Динамо летом заканчивается контракт. Суркис готов отпустить игрока

У 32-летнего капитана " Динамо " Виталия Буяльского по окончанию текущего сезона заканчивается контракт, и как сообщает ТаТоТаке, пока что киевский клуб не предлагал игроку новое соглашение.

По данным источника, президент "Динамо" Игорь Суркис пока что занял третейскую позицию.

В случае, если у Виталия летом будут предложения из других чемпионатов, президент, учитывая заслуги игрока перед клубом, будет готов его отпустить бесплатно.

При этом киевляне в любой момент готовы оформить новый контракт, так как Буяльский остается лидером команды не только в раздевалке, но и в плане результативности.

Напомним, что в нынешнем сезоне Виталий провел за "Динамо" 31 матч, в которых забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.