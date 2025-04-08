Соответствие амбициям. Должно ли Динамо доверить Александру Шовковскому участие в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" – клуб с амбициями, но без четкого пути. Под руководством Александра Шовковского команда демонстрирует уверенную игру в УПЛ, не несмотря на это сезон 2024/2025 стал настоящим испытанием. Провал на европейской арене ставит под сомнение долгосрочные перспективы клуба. Болельщиков интересует вопрос по следующему сезону. Кто поведет команду в Лиге чемпионов и выйдет ли там показать достойную игру?



Часть экспертов выделяет Шовковского как достойного специалиста, которого долгое время не мог найти клуб. Называют его будущим команды, но что произошло на международной арене? Ведь болельщики все видят и понимают, что выиграть УПЛ и выиграть хотя бы несколько матчей в той же Лиге Европы – это совершенно разные вещи. В своем родном чемпионате команда может хоть каждый год становиться чемпионов, но какой в этом смысл, если на евроарене она не может забить долгое время и занимает последнюю строчку в турнирной таблице?

Доминирование в УПЛ

Сезон УПЛ 2024/2025 еще не окончен, но его уже можно считать успешным для столичного клуба. Позади 23 тура, в которых было заработано 57 очков (17 побед и 6 ничьих). Примечательно, что до сих киевское "Динамо" не проиграло ни одного матча в рамках Премьер-лиги. Средний показатель владения мячом при этом составляет 57%, что свидетельствует о контроле над ситуацией по ходу игры. Что касается ударов – здесь максимальное доминирование со стороны киевлян, так как соперники наносят практически вдвое меньше (14.9 против 7.5). Да и среди лучших бомбардиров на текущий момент находится Владислав Ванат, который забил 13 голов и занимает первое место в турнирной таблице.

Александр Шовковский – икона "Динамо", человек, который знает клуб изнутри. Его назначение вызвало волну оптимизма. Ведь все болельщики помнят спад при Луческу, когда команда начала скатываться все ниже и ниже. Предел настал, когда процент побед опустился до 50%, а "Динамо" зарабатывало в среднем 1.6 очков за игру. Но пришел Александр Шовковский и показатели резко выросли. Процент побед тренера составил 85% и команда стала набирать в среднем 2.6 очков за матч.

"Я понимаю, что от меня ждут результатов. Но мы строим новую команду, и это требует времени", – заявил Александр Шовковский.

Тактика и схемы Шовковского

Здесь сразу важно отметить универсальность и гибкость тренера при выборе расстановок на игру. Александр Владимирович не раз демонстрировал, что готов подстраиваться под оппонентов. Таким образом в рамках УПЛ или же Кубка Украины болельщики неоднократно замечали отличия схем от матча к матчу. Это подтверждает слова главного тренера о построении команды, ведь главное в этом деле найти наиболее совместимую расстановку с тем составом, который есть. Предпочитаемая схема, которую отмечают футбольные ресурсы – 4-3-3 с акцентом на атаку. Это соотсветсвует действительность, правда не во всех турнирах. Ведь в рамках УПЛ фанаты часто могли наблюдать 4-2-3-1, обеспечивающую баланс между атакой и обороной. Грамотный акцент непосредственно на центр поля в комбинации с контролем мяча и акцентом на быстрые фланговые атаки. При этом всем среднее количество передач за матч составляет около 500, из которых 30% – вперед, на обострение и разрезании линий обороны соперника.

Оборону киевского "Динамо" при этом всем нельзя назвать идеальной. Как и в любом другом клубе есть свои огрехи, а вот конкуренты в битве за титул имеют практически идентичные показатели. И если та же "Александрия" с Русланом Ротанем демонстрирует более сдержанный футбол в контексте результативность, то вот "Шахтер" в атаке выглядит интересней. Но не стоит забывать о психологическом факторе и выносливость.



"Мы слишком часто теряем концентрацию в конце матчей. Это вопрос психологии", – признался Николай Шапаренко. И как раз здесь может сработать авторитет главного тренера, который имеет огромнейший опыт выступлений в важнейших играх за клуб и сборную Украины.

Провалы в еврокубках: случайность или закономерность?

Неудачи на европейской арене ставят под сомнение уровень подготовки команды. Возможно, причина кроется в недостаточной глубине состава и отсутствии опыта у молодых игроков. "Динамо" вылетело из Лиги Европы еще на стадии группового этапа, показав один из худших результатов в истории клуба. Был ли это осознанный выбор ради чемпионства в УПЛ или признак слабости?

"Украинские клубы не могут конкурировать в Европе без серьезных инвестиций. Это реальность", – заявил Мирон Маркевич.

И ведь здесь сложно не согласиться с опытнейшим специалистом, который знает игру с европейскими грандами не по наслышке. Мирон Богданович – первый и единственный украинский тренер, который выводил команду в финал Лиги Европы.

"Если мы хотим быть первыми, нельзя терять очки там, где их обязаны брать", – сказал опытный полузащитник Виталий Буяльский.

Но несмотря на полное понимание своих ошибок со стороны футболистов они ничего не могут поделать с серьезностью соперников на международной арене. Путь в Лиге Европы начался с разгромного поражения от "Лацио" (0:3). После был "Хоффенхайм" (2:0), "Рома" (1:0), "Ференцварош" (0:4) и только в 5-м туре киевлян прорвало. Они смогли забить свой первый гол в ворота "Виктории Пльзень", но несмотря на это все равно проиграли 1:2. Оставшиеся матчи были лишь формальностью, так как надежд на выход в плей-офф не было. Но важно при этом всем отметить, что Александр Шовковский хотя бы пытался сыграть в европейский футбол.

Чего ждать в следующем сезоне?

Даже самые преданные фанаты конкурентов "Динамо" за чемпионство признали, что для них сезон уже окончен. Сложно будет что-то противопоставить команде, которая еще ни разу не проиграла и уверенно идет за своим трофеем. Но чего ожидать от "Динамо" в следующем сезоне? Ведь победа в текущем розыгрыше дает возможность выступлений уже в Лиге чемпионов. Но команде предстоит для начала пройти квалификацию, где уровень соперников значительно выше. Это не рядовые оппоненты из УПЛ и даже не групповой этап Лиги Европы. Без усиления состава и повышения уровня игры на международной арене шансы на успех остаются призрачными.

Болельщики безусловно рады, что нынешний сезон практически гарантированно дарит трофей их клубу. Но в следующем одной лишь УПЛ уже не обойдешься и фанаты будут требовать уверенной и достойной игры на уровне Лиги чемпионов. А для этого нужно обращать внимание не только на усиление состава. Здесь стоит копать куда глубже и возможно даже прибегать к отходу от предпочитаемой 4-3-3. Так как команда уже прошла данный этап и он не дал положительных результатов.

"Без усиления состава и более жесткой тактики "Динамо" не пройдет квалификацию", – считает Андрей Шевченко.

Нужны ли изменения на тренерском мостике?

Шовковский доказал свою состоятельность на внутренней арене, но еврокубковые неудачи заставляют задуматься о его способности вывести команду на новый уровень. Возможно, клубу стоит рассмотреть вариант приглашения более опытного тренера с международным опытом. В шорт-листе руководства находится Руслан Ротань, который демонстрирует феноменальные результаты с "Александрией" в текущем сезоне. И что немаловажно – это истекающий контракт тренера ближайшим летом.



Но при всех разговорах хотелось бы отметить плюсы. Александр Шовковский является легендой клуба, а руководство это любит. И мы неоднократно слышали, что тренером должен быть человек с "динамовским сердцем". Он молод и может вырасти вместе с командой. А также стоит отметить, что в условиях войны мало кто захочет рисковать и приезжать в Украину. Да и к тому же результаты в родном чемпионате действительно потрясающие и это безусловно аргумент в пользу Александра Владимировича.



Где есть плюсы – там собственно и минусы. Каким бы великолепным он не был футболистом, но тренерская работа – это другая история. Молодость в плане карьеры и амбиции – это также здорово, но опыта на высоком уровне все же недостаточно. Тактические ошибки, которые дорого обходятся команде. Было немало матчей по ходу сезона, где из-за просчета клуб терял драгоценные очки. Именно в тех играх, где стоило тщательнее "прочитать" оппонента и подстроиться – была допущена ошибка. И главный минус – провал в еврокубках. Это серьезное пятно, потому что в следующем сезоне все ждут именно Лигу чемпионов, а с этой задачей Шовковский может не справиться.

"Динамо" под руководством Шовковского демонстрирует уверенную игру в УПЛ, но провалы в Европе не позволяют говорить о полном возрождении клуба. Для достижения успехов на международной арене необходимы усиление состава, тактическая гибкость и, возможно, изменения в тренерском штабе. Вопрос о будущем Шовковского остается открытым: сможет ли он адаптироваться и привести команду к новым вершинам или "Динамо" нуждается в новом лидере?

Фото – Михайло Лозовий, Олександр Приходько, Аліна Єрофеєва/ UA-Футбол