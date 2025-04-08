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Помощник Ротаня в Александрии: С Петровичем очень комфортно, поэтому и работаем вместе
Тем не менее, в планах Сергея Кравченко поработать и главным тренером
Фото: ФК Олександрія
Помощник главного тренера "
– Вы и Ротань – два амбициозных человека. Как уживаются ваши амбиции в тренерском штабе "Александрии"?
– Как видите, уживаются – это, я думаю, заслуга Руслана Петровича, это действительно так. У меня есть и желания, и идеи, и все. Конечно, это заслуга Руслана Петровича, потому что как-то он это все делает так, что мне интересно, я очень сильно вовлечен в весь этот процесс, он мне доверяет. Поэтому и работаем так, и очень комфортно работаем.
Хочу ли я быть главным тренером? Конечно, хочу. Думаю, если бы это была работа помощником где-то у других тренеров, которых я видел и знаю, как они обращаются с ассистентами, какие роли у ассистентов, то, думаю, я долго не протянул бы – мне было бы это неинтересно, и я бы не смог. А с Петровичем очень комфортно, и поэтому, в принципе, меня все устраивает. Поэтому и работаем вместе.
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