  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Клуб из Казахстана предлагал за основного форварда Кривбасса 50 тысяч долларов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб из Казахстана предлагал за основного форварда Кривбасса 50 тысяч долларов

Премьер-лига
Обновлено

Летом Соса, вероятно, уйдет бесплатно

Клуб из Казахстана предлагал за основного форварда Кривбасса 50 тысяч долларов

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский поделился информацией о том, почему "Кривбасс" не продал зимой нападающего Даниэля Сосу, у которого летом заканчивается контракт с криворожским клубом.

По данным источника, на Сосу зимой было несколько предложений. Одно было из Азербайджана, но дальше интереса дело не дошло.

Также неназванный клуб из Казахстана предлагал 50 тысяч долларов. Такая цена была обусловлена тем, что казахи понимали, что летом футболист уйдет бесплатно свободным агентом.

Также "Кривбасс" не отпустил ранее Сосу в ЛНЗ, но там были суммы в разы больше.

Напомним, что в текущем сезоне 26-летний Соса провел за "Кривбасс" 24 матча, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Помощник Ротаня в Александрии: С Петровичем очень комфортно, поэтому и работаем вместе
yellow-arrow
Соответствие амбициям. Должно ли Динамо доверить Александру Шовковскому участие в Лиге чемпионов
yellow-arrow
У капитана Динамо летом заканчивается контракт. Суркис готов отпустить игрока
Кривбасс (Кривой Рог) Даниэль Соса
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости