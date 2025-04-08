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Клуб из Казахстана предлагал за основного форварда Кривбасса 50 тысяч долларов
Летом Соса, вероятно, уйдет бесплатно
Фото: ФК Кривбас
Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский поделился информацией о том, почему "
По данным источника, на Сосу зимой было несколько предложений. Одно было из Азербайджана, но дальше интереса дело не дошло.
Также неназванный клуб из Казахстана предлагал 50 тысяч долларов. Такая цена была обусловлена тем, что казахи понимали, что летом футболист уйдет бесплатно свободным агентом.
Также "Кривбасс" не отпустил ранее Сосу в ЛНЗ, но там были суммы в разы больше.
Напомним, что в текущем сезоне 26-летний Соса провел за "Кривбасс" 24 матча, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов.
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