Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-форвард сборной Украины возглавил академию Вереса
Владимир Гоменюк будет развивать академию ровенчан
nkveres.com
Известный в прошлом украинский форвард Владимир Гоменюк получил должность в "
Как сообщает пресс-служба клуба, специалист занял должность директора академии ровенчан.
В ближайшее время новый руководитель публично представит свою программу развития академии.
Гоменюк в сезоне 2018/19 был наставником "Вереса", а также работал в детско-юношеской системе клуба.
Напомним, что в течение карьеры форвард выступал за Таврию, Днепр, Металлист, Арсенал и Сталь, а также провел восемь матчей в составе сборной Украины.
Популярное сейчас
- Арсенал – Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 08.04.2025
- Челси больше не рассчитывает на Мудрика, - The Sun
- Ротань получил неожиданный вариант с трудоустройством в украинском клубе
- Поворознюк официальным обращением требует от УАФ обнародовать зарплату руководящего состава
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта