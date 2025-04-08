Экс-форвард сборной Украины возглавил академию Вереса

Известный в прошлом украинский форвард Владимир Гоменюк получил должность в " Вересе ".

Как сообщает пресс-служба клуба, специалист занял должность директора академии ровенчан.

В ближайшее время новый руководитель публично представит свою программу развития академии.

Гоменюк в сезоне 2018/19 был наставником "Вереса", а также работал в детско-юношеской системе клуба.

Напомним, что в течение карьеры форвард выступал за Таврию, Днепр, Металлист, Арсенал и Сталь, а также провел восемь матчей в составе сборной Украины.