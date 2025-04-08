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Но информацию о "бунте" легионеров не опроверг. Кривбасс обвинил СМИ в хайпе на трагедии в Кривом Роге

Премьер-лига
Обновлено

Клуб оставил комментарий на YouTube

Но информацию о "бунте" легионеров не опроверг. Кривбасс обвинил СМИ в хайпе на трагедии в Кривом Роге

fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" отреагировал на информацию СМИ о том, что легионеры клуба после недавней террористической атаки россиян на Кривой Рог, в результате которой погибло 20 человек, якобы в ультимативной форме требуют перевезти команду в "более безопасный" город Украины.

Читайте такжеЛегионеры Кривбасса требуют от руководства перевезти команду в более безопасный город, - СМИ

Клуб разместил комментарий под видео на YouTube-канале "Футбол Украины", который и был первоисточником информации.

"Кому война... кому трагедия... а для кого-то возможность хайпануть. Первая информация о "бунте" легионеров появилась в издании Футбол Украины. Издание выдало громкий инсайд и даже не обратилось в клуб, чтобы получить официальный комментарий. А зачем? Ведь главное – это громкий заголовок, и плевать на принципы журналистики и морально-этические нормы.

Напоминаем, что в Кривом Роге продолжается трехдневный траур по 20 людям, чьи жизни унесла ужасная трагедия. Издание это не остановило. Хайп на костях погибших – вот как это называется. Не хватает приличных слов, чтобы комментировать такие "инсайды".

Поражают и другие СМИ, которые подхватили эту новость. Остановитесь! Это неуважение к клубу, к народу, к жителям Кривого Рога, к погибшим 20 людям среди которых 9 – это дети", - говорится в комментарии клуба.

Но информацию о "бунте" легионеров не опроверг. Кривбасс обвинил СМИ в хайпе на трагедии в Кривом Роге - изображение 1

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Источник:
ФУТБОЛ УКРАЇНИ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
08.04.2025 в 21:20
Все верно. Дырка воду мутит
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
08.04.2025 в 21:20
Все верно. Дырка воду мутит
Ответить
0
0

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