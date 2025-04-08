Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Но информацию о "бунте" легионеров не опроверг. Кривбасс обвинил СМИ в хайпе на трагедии в Кривом Роге
Клуб оставил комментарий на YouTube
fckryvbas.com
"Кривбасс" отреагировал на информацию СМИ о том, что легионеры клуба после недавней террористической атаки россиян на Кривой Рог, в результате которой погибло 20 человек, якобы в ультимативной форме требуют перевезти команду в "более безопасный" город Украины.
Клуб разместил комментарий под видео на YouTube-канале "Футбол Украины", который и был первоисточником информации.
"Кому война... кому трагедия... а для кого-то возможность хайпануть. Первая информация о "бунте" легионеров появилась в издании Футбол Украины. Издание выдало громкий инсайд и даже не обратилось в клуб, чтобы получить официальный комментарий. А зачем? Ведь главное – это громкий заголовок, и плевать на принципы журналистики и морально-этические нормы.
Напоминаем, что в Кривом Роге продолжается трехдневный траур по 20 людям, чьи жизни унесла ужасная трагедия. Издание это не остановило. Хайп на костях погибших – вот как это называется. Не хватает приличных слов, чтобы комментировать такие "инсайды".
Поражают и другие СМИ, которые подхватили эту новость. Остановитесь! Это неуважение к клубу, к народу, к жителям Кривого Рога, к погибшим 20 людям среди которых 9 – это дети", - говорится в комментарии клуба.
Популярное сейчас
- Поединок Шахтер - Динамо и другие: стал известен график матчей 26-го тура УПЛ
- Ротань получил неожиданный вариант с трудоустройством в украинском клубе
- Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера
- Клуб УПЛ предложил Ингульцу доиграть домашние матчи на своем стадионе
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
Комментарии 1