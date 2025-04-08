Но информацию о "бунте" легионеров не опроверг. Кривбасс обвинил СМИ в хайпе на трагедии в Кривом Роге

"Кривбасс" отреагировал на информацию СМИ о том, что легионеры клуба после недавней террористической атаки россиян на Кривой Рог, в результате которой погибло 20 человек, якобы в ультимативной форме требуют перевезти команду в "более безопасный" город Украины.

Клуб разместил комментарий под видео на YouTube-канале "Футбол Украины", который и был первоисточником информации.