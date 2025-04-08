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И это не Судаков. Наполи летом попробует подписать хавбека Шахтера

Премьер-лига

Кевин феерит в последних матчах

И это не Судаков. Наполи летом попробует подписать хавбека Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Итальянский "Наполи" проявляет интерес к 22-летнему бразильскому левому вингеру "Шахтера" Кевину.

Об этом пишут итальянские СМИ.

Отмечается, что итальянцы начали пристально следить за Кевином, когда тот перебрался в Украину, а в свете успешной игры в последних матчах, этот интерес в летнее трансферное окн6оможет вылиться в что-то более конкретное.

В настоящий момент Кевин входит в список для потенциального усиления на лето, который составил спортивный директор "Наполи" Джованни Манна.

Впрочем, также отмечается, что борьба за игрока будет для итальянского клуба далеко непростой, так как за бразильцем также следят и некоторые клубы АПЛ, которые имеют более внушительный финансовый ресурс. Сейчас цена на бразильца из-за его выступлений и конкуренции составляет порядка 30 миллионов евро.

Кроме Кевина в "Наполи" оценивают возможность приглашения вингера "Марселя" Мейсона Гринвуда, имеющего больший опыт игр на топ-уровне в Европе, однако англичанин и стоит значительно дороже – около 50 миллионов евро.

Напомним, что в текущем сезоне Кевин сыграл 26 официальных матчей за "Шахтер", отличившись 6 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

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Шахтер (Донецк) Наполи Кевин
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.04.2025 в 21:16
50 пусть макароны готовят
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.04.2025 в 21:16
50 пусть макароны готовят
Ответить
0
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