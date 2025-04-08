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В Карпатах не подтвердили информацию о увольнении Езерского

Премьер-лига
Обновлено

Официальный ответ клуба

В Карпатах не подтвердили информацию о увольнении Езерского

fckarpaty.org.ua

Новина українською

"Карпаты" не прекратили сотрудничество с помощником главного тренера юношеской сборной Украины Владимиром Езерским, сообщили в клубе.

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Ранее была информация, что львовский клуб уволил Езерского, потому что тот предлагал игроку львовской команды Шаху сменить агента перед матчем сборной U-20.

– Можете ли подтвердить информацию об увольнении Владимира Езерского?

– Нет. На данный момент контракт с Владимиром Езерским не прекращен, – ответили в клубе.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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