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В Карпатах не подтвердили информацию о увольнении Езерского
Официальный ответ клуба
fckarpaty.org.ua
"Карпаты" не прекратили сотрудничество с помощником главного тренера юношеской сборной Украины Владимиром Езерским, сообщили в клубе.
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Ранее была информация, что львовский клуб уволил Езерского, потому что тот предлагал игроку львовской команды Шаху сменить агента перед матчем сборной U-20.
– Можете ли подтвердить информацию об увольнении Владимира Езерского?
– Нет. На данный момент контракт с Владимиром Езерским не прекращен, – ответили в клубе.
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Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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