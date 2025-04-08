В Карпатах не подтвердили информацию о увольнении Езерского

"Карпаты" не прекратили сотрудничество с помощником главного тренера юношеской сборной Украины Владимиром Езерским, сообщили в клубе.

Ранее была информация, что львовский клуб уволил Езерского, потому что тот предлагал игроку львовской команды Шаху сменить агента перед матчем сборной U-20.

– Можете ли подтвердить информацию об увольнении Владимира Езерского?

– Нет. На данный момент контракт с Владимиром Езерским не прекращен, – ответили в клубе.