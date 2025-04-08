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Как Реал Сосьедад. Лидер Александрии рассказал про амбиции команды
Горожане продолжают удивлять
Фото: ФК Олександрія
Один из лидеров "
– Учитывая количество моментов у ворот "Шахтера" показалось, что "Александрия" в нынешнем составе играть в еврокубках готова. Тоже так думаешь?
– Я верю, что да. Мы создаем моменты, показываем зрелость и играем с уверенностью. Нам просто нужно оставаться стабильными, и я думаю, что мы сможем заслужить место, чтобы представлять Украину в Европе.
– Можно в каком-то смысле сравнить "Александрию" с "Реалом Сосьедад"? Баски также близки были к тому, чтобы обыграть мадридский "Реал" в полуфинале Кубка Испании.
– Я думаю, это справедливое сравнение. Как и у "Реала Сосьедад", у нас, возможно, не самый большой бюджет, но у нас есть сильный командный дух, тактическая организация и игроки, которые борются за каждый мяч.
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