Как Реал Сосьедад. Лидер Александрии рассказал про амбиции команды

Один из лидеров " Александрии " Мигель Кампуш высказался о претензиях команды на евровкубки в нынешнем сезоне УПЛ.

– Учитывая количество моментов у ворот "Шахтера" показалось, что "Александрия" в нынешнем составе играть в еврокубках готова. Тоже так думаешь?

– Я верю, что да. Мы создаем моменты, показываем зрелость и играем с уверенностью. Нам просто нужно оставаться стабильными, и я думаю, что мы сможем заслужить место, чтобы представлять Украину в Европе.

– Можно в каком-то смысле сравнить "Александрию" с "Реалом Сосьедад"? Баски также близки были к тому, чтобы обыграть мадридский "Реал" в полуфинале Кубка Испании.

– Я думаю, это справедливое сравнение. Как и у "Реала Сосьедад", у нас, возможно, не самый большой бюджет, но у нас есть сильный командный дух, тактическая организация и игроки, которые борются за каждый мяч.