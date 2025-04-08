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А где воспитание? Милевский заступился за Ярмоленко в споре с юными болелтщиками
Артем знает, в чем дело
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал конфликт звезды киевлян Андрея Ярмоленко с юным болельщиком в матче с "Рухом" (1:0).
"Мне тоже не нравится, когда я стою, допустим, на остановке, в переходе, или где бы то ни было, и мне кричат какие-то непонятные, в общем-то, люди: "Миля! Миля! Миля! Миля!". Вот так, понимаете? Это как-то неприятно.
Кто такой этот человек, чтобы кричать: "Миля!"? Я не знаю, пахать там во весь… На всю площадь, на все вокруг. Поэтому я могу его понять по-человечески. Это же некрасиво. А где воспитание?.
Он (Ярмоленко) имел в виду, что нужно немного уважать человека. Человек разминается, у него может быть не настроения, может быть еще что-то, может быть просто не в духе.
А ведь он просто по-взрослому сказал, как надо вести себя молодым. Понимаете, сейчас такого нет. Я с Андреем во многих вещах согласен", – сказал Милевский в TikTok.
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