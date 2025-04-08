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А где воспитание? Милевский заступился за Ярмоленко в споре с юными болелтщиками

Премьер-лига

Артем знает, в чем дело

А где воспитание? Милевский заступился за Ярмоленко в споре с юными болелтщиками

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал конфликт звезды киевлян Андрея Ярмоленко с юным болельщиком в матче с "Рухом" (1:0).

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"Мне тоже не нравится, когда я стою, допустим, на остановке, в переходе, или где бы то ни было, и мне кричат ​​какие-то непонятные, в общем-то, люди: "Миля! Миля! Миля! Миля!". Вот так, понимаете? Это как-то неприятно.

Кто такой этот человек, чтобы кричать: "Миля!"? Я не знаю, пахать там во весь… На всю площадь, на все вокруг. Поэтому я могу его понять по-человечески. Это же некрасиво. А где воспитание?.

Он (Ярмоленко) имел в виду, что нужно немного уважать человека. Человек разминается, у него может быть не настроения, может быть еще что-то, может быть просто не в духе.

А ведь он просто по-взрослому сказал, как надо вести себя молодым. Понимаете, сейчас такого нет. Я с Андреем во многих вещах согласен", – сказал Милевский в TikTok.

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Андрей Ярмоленко Артем Милевский Динамо (Киев)
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Источник:
tiktok Артема Милевского
Опубликовал: Михаил Черныш
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