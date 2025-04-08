Ассистент Ротаня: Сейчас судейство гораздо лучше.10-15 лет назад Александрия не оказалась бы на 2-м месте

Ассистент главного тренера " Александрии" Руслана Ротаня Сергей Кравченко рассказал о планах команды на сезон и высказался о сегодняшней ситуации с судейством в УПЛ.

– Я говорил Руслану Петровичу, что по опросу специалистов ваша тренерская команда – самая перспективная в Украине. Какие у вас планы на этот сезон, какие мечты?

– Вы имеете в виду "Александрию"?

– Да.

– Самые перспективные молодые тренеры – это хорошо, но все показывает результат. Сейчас результат есть, чуть-чуть раньше его в "Александрии" – хотелось лучше – не было, и так не говорили. Сейчас так говорят, потому что есть результат. В жизни, в футболе всегда так.

Задачи сейчас на том месте, где мы находимся, самые высокие. Но не будем говорить, что мы будем за что-то бороться, потому что перед сезоном нам задачи не ставили даже бороться за еврокубки. Потому что действительно очень много команд финансово лучше нас.

Но сейчас мы там, где мы есть – это круто. Будем надеяться, что и закончим где-то там. Но это будет тяжело, потому что сами знаете: 2-й круг в Украине всегда очень интересен.

Но сразу скажу по поводу судейства и всех этих моментов: сейчас гораздо лучше судейство, гораздо лучше все это, потому что 10-15 лет назад это был… Думаю, не оказалась сейчас "Александрия" на 2-м месте.

Но сейчас это улучшилось – и ВАР, и сообщество, и журналисты, весь этот ажиотаж. Сейчас судьи, я считаю, очень качественно судят. Ясно, что ошибки, все это есть, но гораздо лучше, чем когда я играл.

– То есть, подытоживая, можно сказать, что сейчас 2-й круг в Украине гораздо легче играть, чем 10-15 лет назад?

– Когда я еще играл в "Днепре" – 100 процентов, это так и было. Я всегда мечтал, что когда-нибудь в Украине просто будут выходить команды, и будет выигрывать тот, кто лучше. Это очень круто, это показывает работу и тренерского штаба, это показывает игроков, это действительно справедливо.

Но не всегда так у нас в Украине. Сейчас меняется к лучшему, я надеюсь, что все будет решаться на поле – и это будет круто, – сказал Кравченко.