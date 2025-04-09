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Ашур – о матче с Карпатами: Недосчитались нескольких голов. Соперник с первого удара в створ вышел вперед
Тренер не доволен потерей очков
Фото: ФК Полісся
Комментарий Имада Ашура по поводу игры с "Карпатами".
"Нужно игру разделить на 2 разных тайма: первый тайм получился действительно боевым, в первые 10 минут мы зажали соперника и вообще не давали перейти половину поля. Затем дали немного больше пространства и они также начали создавать какие-то полумоменты. Очень много было борьбы в заключительные 10-15 минут первого тайма мы игру выровняли, создали определенные моменты.
На второй тайм после определенных разговоров и корректив, уже традиционно за последнее время нам удается игру стабилизировать. Это удалось настолько, что создали моменты на несколько матчей вперед. Не реализовали эти моменты, потому что принуждали соперника немало ошибаться. Если мы не реализовали эти моменты, то это означает, что мы не делали заключительное идеальное касание для взятия ворот”.
"Дуэль надо было навязывать еще на их половине поля. Выгрызать мяч когда "Карпаты" только развивали атаку и не доводить до того, что будет происходить что-то в нашей площадке. Тогда, может, этого гола и не случилось бы, но какие-то моменты мы выиграем, а иногда один эпизод, который недоработали достаточно, чтобы соперник, если я не ошибаюсь, с первого удара в створ ворот, возможно не первого, но одного из немногих, реализовал и вышел вперед.
Опять же, рад реакции ребят, потому что они все равно продолжали давить и создавать моменты. Результатом давления стал пенальти, который мы реализовали. Обидно, что недосчитались несколько голов точно”, – отметил специалист.
В воскресенье "стая" поедет к "Ворскле".
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