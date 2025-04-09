Ашур – о матче с Карпатами: Недосчитались нескольких голов. Соперник с первого удара в створ вышел вперед

Комментарий Имада Ашура по поводу игры с "Карпатами".

"Нужно игру разделить на 2 разных тайма: первый тайм получился действительно боевым, в первые 10 минут мы зажали соперника и вообще не давали перейти половину поля. Затем дали немного больше пространства и они также начали создавать какие-то полумоменты. Очень много было борьбы в заключительные 10-15 минут первого тайма мы игру выровняли, создали определенные моменты.

На второй тайм после определенных разговоров и корректив, уже традиционно за последнее время нам удается игру стабилизировать. Это удалось настолько, что создали моменты на несколько матчей вперед. Не реализовали эти моменты, потому что принуждали соперника немало ошибаться. Если мы не реализовали эти моменты, то это означает, что мы не делали заключительное идеальное касание для взятия ворот”.