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Премьер-лига

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Стали известны судейские назначения на матчи 24-го тура УПЛ

Премьер-лига

Поединок "Кривбасс" - "Динамо" обслужит Балакин

Стали известны судейские назначения на матчи 24-го тура УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 24-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.

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24-й тур

11 апреля (пятница)

15:30 ЛНЗ - Шахтер. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), Арбитр VAR - Блавацкий Р.А. (Львов),

12 апреля (суббота)

13:00 Кривбасс - Динамо. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),

15:30 Рух - Александрия. Арбитр - Афанасьев А.О. (Харьков), Арбитр VAR - Райда М.М. (Закарпатская обл.),

18:00 Оболонь - Черноморец. Арбитр - Деревинский А.О. (Хмельницкий), арбитр VAR - Шурман Д.Л. (Киевская обл.),

13 апреля (воскресенье)

13:00 Ворскла - Полесье. Арбитр - Романов В.М. (Днепр), Арбитр VAR - Задиран С.С. (Киевская обл.),

15:30 Левый Берег - Колос. Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава), Арбитр VAR - Шандор А.А. (Львов),

18:00 Заря - Верес. Арбитр - Заброда К.В. (Киев), Арбитр VAR - Копиевский В.В. (Кропивницкий),

14 апреля (понедельник)

13:00 Ингулец - Карпаты. Арбитр - Евтухов Д.Ю. (Днепр), Арбитр VAR - Соловьян А.М. (Киевская обл.).

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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