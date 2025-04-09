Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны судейские назначения на матчи 24-го тура УПЛ
Поединок "Кривбасс" - "Динамо" обслужит Балакин
Фото: ФК Динамо Київ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 24-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
24-й тур
11 апреля (пятница)
15:30 ЛНЗ - Шахтер. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), Арбитр VAR - Блавацкий Р.А. (Львов),
12 апреля (суббота)
13:00 Кривбасс - Динамо. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),
15:30 Рух - Александрия. Арбитр - Афанасьев А.О. (Харьков), Арбитр VAR - Райда М.М. (Закарпатская обл.),
18:00 Оболонь - Черноморец. Арбитр - Деревинский А.О. (Хмельницкий), арбитр VAR - Шурман Д.Л. (Киевская обл.),
13 апреля (воскресенье)
13:00 Ворскла - Полесье. Арбитр - Романов В.М. (Днепр), Арбитр VAR - Задиран С.С. (Киевская обл.),
15:30 Левый Берег - Колос. Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава), Арбитр VAR - Шандор А.А. (Львов),
18:00 Заря - Верес. Арбитр - Заброда К.В. (Киев), Арбитр VAR - Копиевский В.В. (Кропивницкий),
14 апреля (понедельник)
13:00 Ингулец - Карпаты. Арбитр - Евтухов Д.Ю. (Днепр), Арбитр VAR - Соловьян А.М. (Киевская обл.).
Популярное сейчас
- Почему Челси должен выиграть Лигу конференций. Это может стать спасательным жилетом для Шахтера
- ЛЧ. Арсенал – Реал Мадрид 3:0. Болельщики канониров сегодня не уснут
- И это не Судаков. Наполи летом попробует подписать хавбека Шахтера
- Ротань получил неожиданный вариант с трудоустройством в украинском клубе
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения