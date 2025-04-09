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"Это всегда непростой соперник". Пихаленок оценил Кривбасс перед очным матчем

Премьер-лига

Он отметил, что поединок с "Кривбассом" будет для команды как финал

"Это всегда непростой соперник". Пихаленок оценил Кривбасс перед очным матчем

fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Кривбассом".

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— Как вообще оцениваешь "Кривбасс" в этом сезоне? Несколько он сдал по сравнению с прошлым чемпионатом, но все же находится в группе лидеров.

— Я не могу сказать, что они прям сдали. Просто где-то результаты не совсем такие, как в прошлом сезоне, но по игре я не могу сказать, что они прям сдали.

Да и относительно результатов: "Кривбасс" идет на пятом месте, если я не ошибаюсь, но у него есть два матча в запасе. Это всегда непростой соперник и всегда с ним очень тяжело играть, особенно на выезде. И поэтому будет очень для нас тяжелый матч в Кривом Роге, мы будем именно на такой поединок настраиваться. Впрочем, сейчас для нас каждый матч как финал. Следовательно, и на игру с "Кривбассом" тоже как на финал будем настраиваться, - сказал Пихаленок.

Матч 24-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Динамо" состоится в субботу, 12 апреля.

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Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Александр Пихаленок
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Источник:
Динамо Київ від Шуріка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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