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"Это всегда непростой соперник". Пихаленок оценил Кривбасс перед очным матчем
Он отметил, что поединок с "Кривбассом" будет для команды как финал
fcdynamo.com
Полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Кривбассом".
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— Как вообще оцениваешь "Кривбасс" в этом сезоне? Несколько он сдал по сравнению с прошлым чемпионатом, но все же находится в группе лидеров.
— Я не могу сказать, что они прям сдали. Просто где-то результаты не совсем такие, как в прошлом сезоне, но по игре я не могу сказать, что они прям сдали.
Да и относительно результатов: "Кривбасс" идет на пятом месте, если я не ошибаюсь, но у него есть два матча в запасе. Это всегда непростой соперник и всегда с ним очень тяжело играть, особенно на выезде. И поэтому будет очень для нас тяжелый матч в Кривом Роге, мы будем именно на такой поединок настраиваться. Впрочем, сейчас для нас каждый матч как финал. Следовательно, и на игру с "Кривбассом" тоже как на финал будем настраиваться, - сказал Пихаленок.
Матч 24-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Динамо" состоится в субботу, 12 апреля.
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