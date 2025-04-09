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Ингулец нашел решение для домашних матчей в УПЛ
Петровский клуб проведет оставшиеся матчи на стадионе "Александрии"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Ингулец" достиг договоренности с "Александрией" о том, что все свои оставшиеся матчи текущего чемпионата Украины он проведет на домашнем стадионе "горожан" — "Ника". Об этом пишет ресурс "Динамо Киев от Шурика".
Это стало возможным из-за особенностей календаря УПЛ для обоих клубов. У "Александрии" все матчи, кроме одного в предпоследнем туре, будут гостевыми, так что стадион в Александрии будет доступен. "Ингульцу" предстоят только домашние игры, но из-за того, что новый стадион в Петрово не получил разрешения, команда не сможет сыграть на нем.
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В итоге руководство "Александрии" пошло навстречу соседям (Петрово и Александрию разделяют всего 43 км) и предложило "Ингульцу" возможность временно принимать соперников на стадионе "Ника".
Под вопросом остаётся ситуация с 29-м туром, в котором "Александрия" будет принимать "Верес". Из-за этого окончательное решение о месте проведения матча "Ингулец" — "Шахтер" в этом туре пока не принято.
Местом проведения матча ближайшего, 24-го тура УПЛ "Ингулец" — "Карпаты" уже официально утвержден стадион "Ника" в Александрии.
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