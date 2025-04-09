Потенциальный новичок Черноморца покинул лагерь клуба

В расположении одесского "Черноморца" недавно появился полузащитник Викентий Волошин, который в осенней части нынешнего сезона играл в луганской "Заре".

В команде "моряков" он находился с целью осмотра непродолжительное время, однако вскоре, как сообщает Sport.ua, вынужден был покинуть Одессу. До заключения соглашения о сотрудничестве с этим футболистом дело не дошло.

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В составе "Зари" Викентий Волошин провел лишь 3 матча в осенней части сезона – против "Колоса", "Левого берега" и "Шахтера". В общей сложности он отыграл всего 102 минуты.

До луганского клуба Волошин защищал цвета "Александрии", черниговской "Десны" и киевского "Динамо" U-19, воспитанником клубной академии которого он является.