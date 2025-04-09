"Мы остаемся скромными". Легионер Александрии высказался о чемпионской гонке УПЛ

Португальский защитник "Александрии" Мигел Кампуш оценил шансы своей команды в борьбе за золотые медали украинской Премьер-лиги.

"Мы остаемся скромными и двигаемся шаг за шагом. Попадание в топ-3 - это цель, но мы понимаем, что ничто не гарантировано. Наша команда уверена в себе, у нее четкая идентичность, и если мы сохраним этот уровень, то точно сможем бороться за высокие места.

Сравнение с "Динамо" и "Шахтером"? Мы уважаем эти клубы, у них большая история. Мы показали, что можем конкурировать, и теперь нужно постоянно доказывать это на поле. Наша цель - продолжать набирать ход. Каждая игра - это новый вызов, но мы сосредоточены, мотивированы и стремимся набрать еще больше очков. Мы хотим оставаться на вершине и бороться за что-то большое в этом сезоне.

Конечно, отсутствие у нас матчей против "Динамо" и "Шахтера" немного меняет динамику. Это две сильнейшие команды лиги. Но для нас фокус, в принципе, не меняется. Мы должны уважать каждого соперника и сохранять тот же настрой - готовиться хорошо, играть как команда и выкладываться на максимум в каждом матче. Шансы? Они зависят от нас, от того, как мы будем играть и насколько мы этого хотим. Мы верим в наш состав", - сказал Кампуш.