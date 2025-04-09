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УПЛ назвала лучших тренера и игрока 23-го тура
Награды достались представителям "Черноморца" и "Шахтера"
Фото: ФК Чорноморець
Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 23-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.
Лучшим тренером признали нового рулевого "Черноморца" Александра Кучера, который со второй попытки привел одесситов к победе - над ЛНЗ (1:0) - после четырех поражений клуба подряд. По сумме баллов, набранных в голосовании, ему совсем немного (66:73) уступил Руслан Ротань ("Александрия"), замкнул топ-3 Виталий Пономарев ("Рух").
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А звание лучшего игрока тура завоевал Георгий Судаков ("Шахтер"), который также с небольшим отрывом (75:72) опередил Николая Шапаренко ("Динамо"). Большая плотность и в нижней части топ-5 рейтинга: Кевин ("Шахтер") - 60 баллов, Андрей Ярмоленко („Динамо“) - по 58, Винисуис Тобиас ("Шахтер") - 55. Очень близко к топ-5 расположились Петар Мичин ("Заря") - 50 и Безерра ("Александрия") - 42.
В общем эксперты вспоминали 26 футболистов и 11 тренеров на звание героев 23-го тура, а также 59 кандидатов в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, был добавлен также условный резерв символической сборной тура: Чижиоке Аниагбосо ("Черноморец"), Георгий Ермаков ("Александрия"), Владислав Приймак ("Оболонь"), Артем Шабанов ("Александрия"), Александр Мартынюк ("Александрия"), Амбросий Чачуа ("Карпаты"), Иван Калюжный ("Александрия"), Безерра ("Александрия"), Ярослав Карабин ("Рух"), Владислав Ванат ("Динамо").
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