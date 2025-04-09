Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб провел юбилейный матч в УПЛ.

Поединок 23-го тура чемпионата Украины против "Александрии" (1:0) стал для наставника криворожского клуба 300 в его карьере. Он является пятым тренером в истории этого турнира, которому покорилось такое достижение. А вот лидером в этом рейтинге является Мирон Маркевич, который провел 622 матча в элите украинского футбола.

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Добавим, что Юрий Вернидуб уже провел 81 матч в УПЛ на посту главного тренера "Кривбасса", в которых ему удалось одержать 39 побед (16 ничьих и 26 поражений). Также отметим, что Вернидуб провел 219 поединков во главе "Зари".