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Юрий Вернидуб провел юбилейный матч в УПЛ
Специалист достиг отметки в 300 игр
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб провел юбилейный матч в УПЛ.
Поединок 23-го тура чемпионата Украины против "Александрии" (1:0) стал для наставника криворожского клуба 300 в его карьере. Он является пятым тренером в истории этого турнира, которому покорилось такое достижение. А вот лидером в этом рейтинге является Мирон Маркевич, который провел 622 матча в элите украинского футбола.
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Добавим, что Юрий Вернидуб уже провел 81 матч в УПЛ на посту главного тренера "Кривбасса", в которых ему удалось одержать 39 побед (16 ничьих и 26 поражений). Также отметим, что Вернидуб провел 219 поединков во главе "Зари".
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