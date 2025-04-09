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Остаться в УПЛ или уехать в Европу. Воспитанник Динамо определится со своим будущим летом

Премьер-лига

Контракт хавбека с "Александрией" истекает в конце этого сезона

Остаться в УПЛ или уехать в Европу. Воспитанник Динамо определится со своим будущим летом

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Владимир Шепелев еще не знает, где продолжит карьеру по окончании сезона.

Во время зимнего трансферного окна воспитанник "Динамо" прекратил сотрудничество с киевским клубом и перешел в "Александрию", где подписал контракт на полгода - до конца нынешнего сезона.

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"Александрия" нуждалась в этом игроке - им был крайне необходим такой футболист в центр поля. Руслан Ротань, ни секунды не колебался, когда появилась такая возможность пригласить его в команду. Горожане постараются сделать все, чтобы Владимир остался, но здесь все зависит от желания футболиста и того, где окажется Александрия после 30 тура.

Сам игрок будет раздумывать над этим ближе к лету. Если не получит определенные предложения, то может и остаться в "Александрии". Но, как нам стало известно, его больше интересует вариант поехать поиграть за границу", - говорится в источнике.

Шепелев провел 7 матчей в составе "Александрии", забив 1 гол и отдав 1 ассист.

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Источник:
INSIDE UPL
Опубликовал: Алина Ерофеева
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