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Не только Калюжный. Еще два игрока Александрии могут не сыграть против Руха

Премьер-лига

Они также пропустили игру против "Кривбасса"

Не только Калюжный. Еще два игрока Александрии могут не сыграть против Руха

Фото: ФК Олександрія

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В матче 24-го тура УПЛ с "Рухом" не сможет сыграть один из лидеров "Александрии" Иван Калюжный из-за перебора желтых карточек.

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Кроме того, как пишет Sport.ua, под вопросом также участие в игре против львовян Юрия Копыны и Даниила Скорко, которые из-за простуды вынуждены были пропустить предыдущий поединок "горожан" с "Кривбассом" (1:0).

Матч "Рух"- "Александрия" состоится в субботу, 12 апреля. Сейчас подопечные Руслана Ротаня занимают второе место в УПЛ, набрав 53 очка.

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ФК Александрия Рух (Львов) Иван Калюжный Юрий Копына Даниил Скорко
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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