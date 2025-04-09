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Не только Калюжный. Еще два игрока Александрии могут не сыграть против Руха
Они также пропустили игру против "Кривбасса"
Фото: ФК Олександрія
В матче 24-го тура УПЛ с "Рухом" не сможет сыграть один из лидеров "Александрии" Иван Калюжный из-за перебора желтых карточек.
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Кроме того, как пишет Sport.ua, под вопросом также участие в игре против львовян Юрия Копыны и Даниила Скорко, которые из-за простуды вынуждены были пропустить предыдущий поединок "горожан" с "Кривбассом" (1:0).
Матч "Рух"- "Александрия" состоится в субботу, 12 апреля. Сейчас подопечные Руслана Ротаня занимают второе место в УПЛ, набрав 53 очка.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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