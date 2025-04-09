"Им нужно больше". Экс-форвард Кривбасса разочарован результатом матча с Александрией

В разгар весенней части чемпионата УПЛ болельщики все чаще становятся свидетелями непредсказуемой борьбы на всех ступенях турнирной таблицы. Неожиданных результатов тоже хватает, как-то поражение "Колоса" в родных стенах от "Руха" или домашнее фиаско "Ворсклы" в поединке с "Зарей". Впрочем, удивляться нечему, ведь каждый коллектив элиты решает те или иные задачи.

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Своими мыслями относительно событий в 23-м туре с корреспондентом UA-Футбол поделился экс-форвард "Карпат", СК "Николаев", "Кривбасса" и "Таврии" Руслан Забранский.

- Прошлый тур открывал поединок "Ингулец" - "Оболонь", который ввиду турнирного положения команд окрестили игрой за шесть очков. Победа "пивоваров" была заслуженной?

- Мне кажется, что в этом матче была "ничейная" игра. Хотя "пивовары", возможно, немного сильнее "Ингульца" на сегодняшний день. Все же следует учитывать то обстоятельство, что команда из Петрово мигрирует по Украине. Тот факт, что "Ингулец" не играет на своем поле, имеет важное значение. Ведь от постоянных разъездов петровчанам тяжеловато как психологически, так и физически.

- Ожидали, что "Ворскла" уступит на своем поле "Заре"?

- Не думал. Считал, что "Ворскла" выиграет. И даже тот гол, который был зафиксирован в компенсированное время, был необязательным. По идее полтавская команда должна была бы выигрывать этот матч, но "Заря" на морально-волевых качествах все же сумела добыть три очка. Следует отметить, что в составе луганской команды сейчас есть игроки, которые способны решать ход поединка. Имею в виду Мичина и Будковского. Второй из них является опасным нападающим, никогда не знаешь, что от него ждать. Будковский в любой момент может найти полумомент и за долю секунды на ограниченном участке поля воплотить его в гол. Это опытный и забивной футболист. Вот луганчане и дожали "Ворсклу", которая, похоже, в конце поединка потеряла концентрацию. Возможно, это произошло из-за усталости, а может из-за численного меньшинства.

- После серии неудач "Черноморец" наконец-то одержал победу. Этот выигрыш по иронии судьбы пришелся на команду бывшего главного тренера "моряков" Романа Григорчука - ЛНЗ...

- Интересная была игра, я ее полностью пересмотрел. Откровенно говоря, хотел, чтобы "Черноморец" выиграл, ведь эта команда и до встречи с ЛНЗ заслуживала хотя бы одну победу в предыдущих турах. Но в нескольких последних турах "моряки" или не доигрывали, или не хватало им везения. А может и уверенности, которая позволяла бы рассчитывать на получение трех очков. В частности, в поединке с "Ингульцом", в котором, на мой взгляд, должны были бы выигрывать.

- Матч "Александрия" - "Кривбасс" был одним из центральных в прошлом туре. Ваши ожидания он оправдал?

- По большому счету, результат закономерен. Но от "Кривбасса" я ждал большего. Как по мне, криворожцам надо было больше, чем "Александрии". Ведь какой бы ни была александрийская команда, а она в этом чемпионате уже хорошо выступила. А вот "Кривбассу" надо было немного выше, чем он сейчас находится. Поэтому и ожидал, что криворожская команда продемонстрирует в этом матче больше, чем получилось на самом деле.

- Не могли ли повлиять на игру команды Юрия Вернидуба трагические события в Кривом Роге?

- Разве что на иностранцев. А вот на наших футболистов вряд ли. Думаю, что они все же привыкли к тяготам войны. Это я по себе знаю: когда в первый год полномасштабной войны был в Николаеве, то уже через недели три ко всему привык и не боялся - ездил и ходил по городу. Сформировалась привычка, что ничего страшного не будет. А что касается ощущения футболистов криворожской команды, то скорее всего, обстановка в Кривом Роге на их состояние максимальным образом не повлияла.

- "Динамо" взяло верх над земляками с Киевщины - "Левым берегом" - 2:0. Эту победу можно охарактеризовать как "на классе"?

- Только так, не иначе. Футболисты "Левого берега" в этом матче старались, отбивались. Я думал, что первый тайм они все же закончат вничью. Было предчувствие, что "Динамо" во второй половине встречи все равно найдет несколько возможностей, чтобы забить один-два мяча. Но получилось так, что динамовцы забили "в раздевалку", а во втором тайме поймали кураж и даже начали немного издеваться над соперником. Что касается "Левого берега", то для команды, которая вышла из первой лиги, она заслуживает добрых слов. Ребята отличаются старанием, набирают очки. Если брать в целом, то "аисты" с "Динамо" сыграли неплохо. Итог матча хоть и закономерен, однако столичному гранду было не так легко.

- В другом матче с участием одного из претендентов на чемпионство, "Шахтера", сенсации не случилось: "горняки" победили "Верес" с крупным счетом 3:0. Что скажете об этом поединке?

- "Верес" мне понравился. Ровенчане старались играть в футбол, они не "сели" в свою штрафную площадку и не играли на отбой, как нередко бывает в играх с грандами. Но после первого пропущенного мяча, который был забит почти через час, в игре гостей все постепенно "посыпалось". Но как бы там ни было, а я считаю, что подопечные Олега Шандрука выглядели достойно. Даже с учетом итогового счета. "Верес" - неплохая команда. Она играет в футбол, за которым приятно наблюдать.

- Стало ли домашнее поражение "Колоса" от "Руха" для вас неожиданностью?

- Да. Я думал, что результат все же будет другим. К тренерскому мостику ковалевцев вернулся старый новый тренер Руслан Костышин и они могли на эмоциях, большом желании и на мотивации достичь положительного результата. Поэтому ждал от "Колоса" большего. Хотя "Рух" заслуживал победы, ведь долгое время до этого не выигрывал. Этой команде чего-то не хватает - или последнего удара, или более продуманной игры в концовке атаки. Считаю, что этот результат закономерен.

- Ничья в Житомире, где встречались "Полесье" и "Карпаты", по игре?

- Интересная была игра. Определенный период времени "Карпаты" имели больше голевых моментов, чтобы тот или иной из них реализовать. А вот в начале второго тайма убедительнее выглядело "Полесье", у которого было несколько возможностей забить. Но получилось так, как получилось: житомирцы пропустили контратаку и их ворота были поражены. Но благодаря пенальти им все же удалось избежать поражения. Как по мне, результат 1:1 является закономерным. А относительно спорного эпизода на 89-й минуте, когда на поле бушевали страсти относительно неназначения арбитром пенальти за нарушение правил вратаря хозяев Кудрика против львовянина Невеса, то мне кажется, что его нужно было назначать. Правила есть правила.

Фото - UA-Футбол